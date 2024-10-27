В Латвии полицейские получили тюремные сроки за взятку в 600 евро

Инцидент произошел в 2017 году, когда полицейские остановили водителя без прав и с уровнем алкоголя в крови 1,9 промилле. Один из полицейских сказал водителю, что тот «попал», на что водитель спросил, в какую сумму ему это обойдется. Полицейский назвал сумму в 600 евро, предложив не составлять протокол о нарушении за взятку.

Водитель сообщил, что у него при себе лишь 150 евро, но полицейский сказал, что можно передать деньги позже, когда соберется полная сумма. Позднее была назначена встреча, на которой водитель передал 600 евро.

Суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемыми и приговорил полицейских к семи месяцам тюрьмы с запретом занимать должности в полиции в течение трех лет.