Молодые родители с самыми маленькими жителями Валгаской волости пришли на прием в честь новорожденных, чтобы получить от волостной старейшины Моники Рогенбаум серебряную ложку и книгу. На этот раз были приглашены 39 малышей, родившихся в период с марта по сентябрь этого года.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Молодые родители: растить детей в маленьких городах приятно и безопасно
Нарядные малыши наблюдали за раздачей ложек и слушали, как поют дети из детского сада «Буратино». Кто-то пищал, когда изо рта выпадала соска.
Вероника Пыхьякиви держала на руках Аделе, которой через несколько дней исполнится пять месяцев. «Хорошо растить детей в маленьком городке, здесь уютно и мы чувствуем себя в безопасности. Однако можно было бы организовать больше досуга или игровых комнат. Тогда детям было бы чем заняться и куда пойти», - объясняет она.