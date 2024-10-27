ГАЛЕРЕЯ Молодые родители: растить детей в маленьких городах приятно и безопасно

Вероника Пыхьякиви держала на руках Аделе, которой через несколько дней исполнится пять месяцев. «Хорошо растить детей в маленьком городке, здесь уютно и мы чувствуем себя в безопасности. Однако можно было бы организовать больше досуга или игровых комнат. Тогда детям было бы чем заняться и куда пойти», - объясняет она.