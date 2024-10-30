«Ты – ведьма и тебя надо сжечь вместе с детьми»: житель Эстонии пытался убить своих соседей

В ночь на 7 июля 2018 года в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Тухалаане полыхает жилой дом. Это был дом эстонской певицы Хедвиг Хансон. В ту роковую ночь она была в доме вместе с двумя сыновьями - одному было 13 лет, другому - десять.

«Я проснулась в два часа ночи из-за того, что услышала, как сосед Айвар Виснап ходит возле моего дома и кричит, что я ведьма», - вспоминает Хансон.

«Ты ведьма и ведьму надо сжечь вместе с детьми. Тебе конец», - кричал Виснап и обливал дом Хансон бензином. Фото: Kaspar Pokk

Огонь очень быстро охватил дом. Как будет установлено во время следствия, около двух часов ночи 55-летний Виснап с целью убийства облил бензином лестницу и часть стены дома соседки.

После задержания Виснапа на месте преступления, его поместили в полицейский автобус. Виснап посчитал, что его несправедливо задержали, поэтому решил поджечь и автомобиль полиции.

Всего за неделю до поджога дома соседей он также напал на свою жену

«У меня в кармане была зажигалка, и я начал поджигать сиденье, поскольку на потолке были датчики, и я подумал, что когда датчики сработают, включится и сигнализация автобуса и тогда полицейские придут и хотя бы поговорят со мной», - рассказал он на суде.

На суде Виснап отрицал, что обливал бензином и поджигал дом соседки, но подтвердил, что мог назвать Хансон ведьмой. На фото: певица с сыновьями на суде. Фото: Kaspar Pokk.