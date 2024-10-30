В шестнадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о том, как сосед решил заживо сжечь эстонскую певицу вместе с ее несовершеннолетними детьми.
«Ты – ведьма и тебя надо сжечь вместе с детьми»: житель Эстонии пытался убить своих соседей
В ночь на 7 июля 2018 года в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Тухалаане полыхает жилой дом. Это был дом эстонской певицы Хедвиг Хансон. В ту роковую ночь она была в доме вместе с двумя сыновьями - одному было 13 лет, другому - десять.
«Я проснулась в два часа ночи из-за того, что услышала, как сосед Айвар Виснап ходит возле моего дома и кричит, что я ведьма», - вспоминает Хансон.
Огонь очень быстро охватил дом. Как будет установлено во время следствия, около двух часов ночи 55-летний Виснап с целью убийства облил бензином лестницу и часть стены дома соседки.
После задержания Виснапа на месте преступления, его поместили в полицейский автобус. Виснап посчитал, что его несправедливо задержали, поэтому решил поджечь и автомобиль полиции.
Всего за неделю до поджога дома соседей он также напал на свою жену
«У меня в кармане была зажигалка, и я начал поджигать сиденье, поскольку на потолке были датчики, и я подумал, что когда датчики сработают, включится и сигнализация автобуса и тогда полицейские придут и хотя бы поговорят со мной», - рассказал он на суде.
Стоит отметить, что Айвара Виснапа нельзя назвать законопослушным гражданином. Он уже представал перед судом пять раз. Среди его предыдущих преступлений были мошенничество, ограбление и подделка документа. Всего за неделю до поджога дома соседей он также напал на свою жену.
В последний раз он оказывался на скамье подсудимых за вождение в нетрезвом виде. Он должен был провести за решеткой 26 суток, но остался на свободе по необычной причине.
О том, почему Виснап вдруг решил, что его соседка ведьма, что его толкнуло посреди ночи поджечь дом, в котором были и дети, и почему ему однажды удалось избежать тюремного наказания, слушайте в шестнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивал: Ольга Лебедева и Даниэль Гилман.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.