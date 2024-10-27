Борьба за 170 миллионов евро: в Эстонии стартуют гранты на реконструкцию многоквартирных домов

Цель программы - снизить затраты на энергию и улучшить жилищные условия по всей Эстонии. Поддержка выделяется на полное обновление многоквартирных домов, включая работы по повышению энергоэффективности и улучшению внутреннего климата - от фундамента до крыши.

Министр инфраструктуры Владимир Свет пояснил, что при распределении рекордного бюджета учитывались интересы разных групп и регионов. «Мы разработали особые условия для тех, кому сложнее провести реконструкцию: для домов в отдаленных районах, для небольших и уникальных зданий. Также программа поддерживает заводскую реконструкцию, которая упрощает процесс для жильцов и позволяет местным производителям модульных домов использовать свои навыки. Дополнительно предусмотрен бюджет для крупных домов, где повышение энергоэффективности даст наибольшую экономию», - отметил министр.

Запланированное финансирование может закончиться раньше срока

Министр также предупредил, что, несмотря на рекордный бюджет, финансирования может не хватить на все заявки. «Эстонцы осознали необходимость реконструкции, и тысячи домов нуждаются в обновлении, но все заявки в одну программу вместить невозможно. Однако, поскольку энергоэффективность жилья является приоритетом для всей Европы, значительные средства будут выделяться и в ближайшие годы», - заверил он.

Кроме общенациональной программы, для реконструкции многоквартирных домов в Ида-Вирумаа выделены дополнительные 15 миллионов евро из Фонда справедливого перехода.

Программу ожидали с начала года, но запуск откладывался, так как Министерство климата уточняло условия предоставления поддержки.