Маргус Цахкна: демократическое развитие Грузии после выборов внушает больше тревоги

Цахкна отметил, что эти выборы стали историческими, и их результат покажет, сможет ли Грузия вернуться на путь интеграции в Европейский союз или продолжит двигаться в сторону углубления авторитаризма. По его словам, весной, находясь в Тбилиси, он видел, как десятки тысяч людей противостояли правящей партии и полиции. «Мы все помним кадры, на которых улицы крупнейших городов Грузии были покрыты флагами Евросоюза».

Министр подчеркнул, что как местные, так и международные наблюдатели из БДИПЧ дали критическую оценку проведению выборов и предвыборному периоду, и это усилило тревогу по поводу демократического развития Грузии.

«Среди ярких примеров наблюдатели упомянули закон о влиянии извне, дискриминирующий гражданское общество и свободные СМИ, обещание партии "Грузинская мечта" запретить оппозицию, а также пропаганду Кремля, утверждающую, что Запад стремится вовлечь Грузию в войну», - сказал Цахкна.

Наблюдатели также отметили неравные возможности правящей партии и оппозиционных партий накануне выборов. Министр уточнил, что в отчетах говорится о широкомасштабных злоупотреблениях административными ресурсами, давлении на госслужащих и запугивании граждан.

«С выборов поступают тревожные изображения и отчеты о массовых нарушениях: незаконный сбор личных данных, многократное голосование и вбрасывание нескольких бюллетеней в урну, препятствия в работе наблюдателей и даже их высылка из избирательных участков».

Цахкна подчеркнул, что все жалобы должны быть расследованы беспристрастно и оперативно.

«Будущее Грузии зависит от того, как пройдёт поствыборный период, и будут ли следующие шаги соответствовать европейским ценностям и нормам. Важно, чтобы этот период прошел мирно и без насилия, и особая ответственность за это лежит на властях», - сказал министр.

«Мы будем внимательно следить за дальнейшими событиями и продолжим поддерживать Грузию на ее пути к демократии», - добавил Цахкна.