Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что прошедшие выборы усилили обеспокоенность по поводу будущего Грузии. По его мнению, будущее страны зависит от того, как будет развиваться ситуация после выборов.
Маргус Цахкна: демократическое развитие Грузии после выборов внушает больше тревоги
Цахкна отметил, что эти выборы стали историческими, и их результат покажет, сможет ли Грузия вернуться на путь интеграции в Европейский союз или продолжит двигаться в сторону углубления авторитаризма. По его словам, весной, находясь в Тбилиси, он видел, как десятки тысяч людей противостояли правящей партии и полиции. «Мы все помним кадры, на которых улицы крупнейших городов Грузии были покрыты флагами Евросоюза».
Министр подчеркнул, что как местные, так и международные наблюдатели из БДИПЧ дали критическую оценку проведению выборов и предвыборному периоду, и это усилило тревогу по поводу демократического развития Грузии.
«Среди ярких примеров наблюдатели упомянули закон о влиянии извне, дискриминирующий гражданское общество и свободные СМИ, обещание партии "Грузинская мечта" запретить оппозицию, а также пропаганду Кремля, утверждающую, что Запад стремится вовлечь Грузию в войну», - сказал Цахкна.
Наблюдатели также отметили неравные возможности правящей партии и оппозиционных партий накануне выборов. Министр уточнил, что в отчетах говорится о широкомасштабных злоупотреблениях административными ресурсами, давлении на госслужащих и запугивании граждан.
«С выборов поступают тревожные изображения и отчеты о массовых нарушениях: незаконный сбор личных данных, многократное голосование и вбрасывание нескольких бюллетеней в урну, препятствия в работе наблюдателей и даже их высылка из избирательных участков».
Цахкна подчеркнул, что все жалобы должны быть расследованы беспристрастно и оперативно.
«Будущее Грузии зависит от того, как пройдёт поствыборный период, и будут ли следующие шаги соответствовать европейским ценностям и нормам. Важно, чтобы этот период прошел мирно и без насилия, и особая ответственность за это лежит на властях», - сказал министр.
«Мы будем внимательно следить за дальнейшими событиями и продолжим поддерживать Грузию на ее пути к демократии», - добавил Цахкна.