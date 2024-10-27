Выборы в Грузии: почему многие жители страны, которая стремится в ЕС, голосовали за «Грузинскую мечту»?

Бидзина Иванишвили даже в день голосования убеждал избирателей, что внешние силы хотят «вовлечь Грузию в боевые действия». Фото: Eero Vabamägi

«Мы все еще очень бедная страна, поэтому многие люди финансово уязвимы. Например, включение в схему социального обеспечения может быть чем-то очень важным для человека. Или, если у человека есть небольшой бизнес, ему, может быть, нужна какая-то конкретная помощь от правительства. И вдруг ему отвечают: "Да, мы здесь, мы можем сделать это для вас". Или, например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюллетене на выборах», - пояснил Би-би-си замдиректора Transparency International Georgia Георгий Ониани.

Представитель партии «За Грузию» Натия Мезвришвили среди нарушений назвала изъятие удостоверений личности у оппозиционно настроенных граждан для того, чтобы с их документом проголосовали другие. По ее словам, у партии есть доказательства таких нарушений.

В Transparency International Georgia объясняют суть похожей схемы - «аренды документов»: «Накануне выборов людей просят отдать на сутки свои удостоверения личности в обмен на денежное вознаграждение. В некоторых случаях по этим удостоверениям потом голосуют другие люди, в других - просто фиксируется неявка».

В чем причина популярности «Грузинской мечты»?

Сразу после окончания голосования в субботу несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу.

Связанный с грузинскими властями телеканал Imedi дал правящей партии 56,1% голосов - это близко к данным, которые в итоге озвучил ЦИК.