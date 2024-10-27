ВЗГЛЯНИ НА ЭТОТ ДОМ! Уникальный комплекс с собственным спа всего за полмиллиона

В городе Тюри на улице Яама продается самый дорогой дом в уезде Ярвамаа. На почти одном гектаре земли расположены три здания: главный дом, гостевой дом с гаражом и комплекс с сауной и спа. Все постройки были возведены в начале 2000-х годов и представляют собой уютный уголок на природе.