ВЗГЛЯНИ НА ЭТОТ ДОМ! Уникальный комплекс с собственным спа всего за полмиллиона

В городе Тюри на улице Яама продается самый дорогой дом в уезде Ярвамаа. На почти одном гектаре земли расположены три здания: главный дом, гостевой дом с гаражом и комплекс с сауной и спа. Все постройки были возведены в начале 2000-х годов и представляют собой уютный уголок на природе.
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Комплекс отличается большим ухоженным участком с высокими деревьями и детальным ландшафтным планом, позволяющим создать красивый сад. По словам риэлтора Аллара Тоома, такие объекты редки на рынке: «Здесь можно наслаждаться уединенной загородной жизнью в тишине. Этот комплекс был построен богатым предпринимателем как частная резиденция».
Текущий владелец считает, что этот дом идеально подойдет для большой семьи. «Здесь достаточно места для всех, можно жить вместе несколькими поколениями, помогать друг другу и проводить время вместе. Поскольку домов несколько, каждое поколение сможет наслаждаться своим пространством, тишиной и уединением».