Эстонская компания продолжает тайно работать с Россией

Aquaphor - одно из крупных предприятий на востоке Эстонии с филиалами в нескольких странах, включая Россию до начала войны. Продукция компании активно поставлялась из России в Европу, и сам бренд хорошо известен на российском рынке, с активной рекламой в СМИ.

Компания была основана в 90-е годы под Санкт-Петербургом, и сегодня в России у Aquaphor есть несколько заводов, что сделало ее крупнейшим производителем фильтров для воды.

После аннексии Крыма в 2014 году руководство компании решило минимизировать риски и построило первый завод в Эстонии. После начала войны с Украиной в 2022 году эстонская общественность стала требовать от производителей прекратить бизнес с Россией, и Aquaphor тоже пришлось ответить на волнующие вопросы.

Журналист Äripäev Полина Волкова объясняет: «Они не афишировали свой российский бизнес, но и не скрывали его. В России Aquaphor - это крупный и известный бренд, и у компании российские корни».

Сегодня Aquaphor позиционирует себя как западная компания с филиалами в Израиле и других странах, недавно открылась и в Латвии. В Риге продукция компании рекламируется в общественном транспорте, а отдельные торговые точки предлагают ее под брендом Aquaphor.

Компания утверждает, что после начала войны разорвала юридическую связь с российскими филиалами, но фактическим владельцем российского направления остался основатель Aquaphor Джозеф Шмидт. Продукция компании также все еще продается в Крыму, что вызывает вопросы у общественности.

Журналист Волкова отмечает, что товар, произведенный в Эстонии, по-прежнему поступает на российский рынок, включая предприятие, связанное с оборонной промышленностью, а бизнес компании в России продолжает расти.