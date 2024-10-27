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Германия готовит штрафы для производителей, виновных в отрицательных ценах на электроэнергию

Перевод: Каролийна Вертяева
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Солнечные панели.
Солнечные панели. Фото: Madis Veltman

В этом году Германия столкнулась с серьезной проблемой: цены на электроэнергию упали так низко, что государству пришлось выплачивать огромные суммы компенсаций производителям возобновляемой энергии. Сейчас страна ищет способы избежать многомиллиардных расходов.

Чтобы ускорить внедрение возобновляемой энергии, Германия заключила договор с производителями солнечной энергии, по которому государство выплачивает фиксированную компенсацию за произведенную энергию: если производитель сам ее использует, выплачивается сумма X, если он поставляет ее в сеть, - сумма Y, которая даже выше.

Для разных производителей в Германии действуют свои правила. Например, крупные ветряные станции могут получать субсидии только через государственные тендеры.

Недавно в Германии произошло то, что в Эстонии уже не раз наблюдали: цена на электроэнергию стала отрицательной. Для немцев это стало неожиданностью, когда 13 октября цены были отрицательными в течение 16 часов.

Для государства проблема заключается в том, что только за первую половину этого года Германии пришлось выплатить около 11 миллиардов евро, а к концу года эта сумма может достигнуть 20 миллиардов.

Прогнозируется, что к 2026 году расходы составят уже 30 миллиардов евро. Чтобы сократить расходы, Германия пытается ужесточить правила - например, начиная с четвертого часа с отрицательной ценой компенсации прекращаются, а с 2024 года этот порог снизят до трех часов. Это должно мотивировать производителей сокращать подачу энергии в сеть в периоды высокого солнечного и ветрового потенциала, чтобы избежать падения цен в отрицательную зону.

Издание Handelsblatt сообщает, что Германия рассматривает возможность ужесточения правил для солнечных парков: в случае отрицательных цен на электроэнергию владельцам, поставляющим в сеть, придется доплачивать. Кроме того, государство может прекратить субсидии для солнечных парков с 2025 года, так как это экономически не оправдано при отрицательных ценах.

Еще одна проблема - избыток энергии: в периоды сильного ветра и яркого солнца избыточную электроэнергию некуда девать, и даже регулировка мощностей на традиционных станциях не помогает. В стране недостаточно мощностей для хранения энергии, а за экспорт избытка энергии в соседние страны Германии приходится доплачивать. Избыток энергии также вызывает угрозу перегрузки сетей и предупреждения об отключениях электроэнергии от операторов сетей.

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