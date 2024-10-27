Германия готовит штрафы для производителей, виновных в отрицательных ценах на электроэнергию

Чтобы ускорить внедрение возобновляемой энергии, Германия заключила договор с производителями солнечной энергии, по которому государство выплачивает фиксированную компенсацию за произведенную энергию: если производитель сам ее использует, выплачивается сумма X, если он поставляет ее в сеть, - сумма Y, которая даже выше.

Для разных производителей в Германии действуют свои правила. Например, крупные ветряные станции могут получать субсидии только через государственные тендеры.

Недавно в Германии произошло то, что в Эстонии уже не раз наблюдали: цена на электроэнергию стала отрицательной. Для немцев это стало неожиданностью, когда 13 октября цены были отрицательными в течение 16 часов.

Для государства проблема заключается в том, что только за первую половину этого года Германии пришлось выплатить около 11 миллиардов евро, а к концу года эта сумма может достигнуть 20 миллиардов.

Прогнозируется, что к 2026 году расходы составят уже 30 миллиардов евро. Чтобы сократить расходы, Германия пытается ужесточить правила - например, начиная с четвертого часа с отрицательной ценой компенсации прекращаются, а с 2024 года этот порог снизят до трех часов. Это должно мотивировать производителей сокращать подачу энергии в сеть в периоды высокого солнечного и ветрового потенциала, чтобы избежать падения цен в отрицательную зону.

Издание Handelsblatt сообщает, что Германия рассматривает возможность ужесточения правил для солнечных парков: в случае отрицательных цен на электроэнергию владельцам, поставляющим в сеть, придется доплачивать. Кроме того, государство может прекратить субсидии для солнечных парков с 2025 года, так как это экономически не оправдано при отрицательных ценах.

Еще одна проблема - избыток энергии: в периоды сильного ветра и яркого солнца избыточную электроэнергию некуда девать, и даже регулировка мощностей на традиционных станциях не помогает. В стране недостаточно мощностей для хранения энергии, а за экспорт избытка энергии в соседние страны Германии приходится доплачивать. Избыток энергии также вызывает угрозу перегрузки сетей и предупреждения об отключениях электроэнергии от операторов сетей.