Коваленко-Кылварт: есть основания полагать, что распределение внутригосударственных пособий не всегда является прозрачным

К сожалению, схожие проблемы наблюдаются и в бюджете на следующий год, в настоящий момент находящемся в производстве парламента», – отметила она и добавила, что комиссию также интересуют порядок и прозрачность предоставления пособий юридическим лицам.

«В пояснительной записке обнародована лишь частичная информация о получающих пособия юридических лицах. То же касается и пояснений по причинам выдачи пособий. Некоторые министерства и вовсе не предоставили эту информацию. Есть основания полагать, что распределение внутригосударственных пособий не всегда является прозрачным или поддерживающим честную конкуренцию. Помимо этого, отсутствует централизованная инструкция по распределению пособий юридическим лицам. Каждое министерство делает это в соответствии со своей сложившейся практикой», – пояснила председатель.