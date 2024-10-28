Евросоюз призвал расследовать нарушения на выборах в Грузии

«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по нарушениям на выборах и обвинениям в них», - говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешнеполитической деятельности в воскресенье, 27 октября.

«Нарушения необходимо прояснить и устранить. Этот шаг нужен для восстановления доверия к избирательному процессу», - указывается далее. За последние месяцы народ Грузии «продемонстрировал свою приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС», добавили в Брюсселе.

ЕС с нетерпением ждет окончательного отчета и рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которые должны быть реализованы как можно скорее. Между тем председатель Европейского совета Шарль Мишель намерен включить вопрос Грузии в повестку дня неформального саммита Евросовета. Встреча состоится в Будапеште в начале ноября.

Наблюдатели говорят о нарушениях на выборах в Грузии

Ранее в этот же день международные наблюдатели выразили обеспокоенность нарушениями на выборах в Грузии. Эксперты фиксировали случаи запугивания избирателей, давления на госслужащих, насилия в отношении наблюдателей, подкупа голосов, многократного голосования и вброса бюллетеней, сообщили в ОБСЕ. День выборов в целом был хорошо организован, однако характеризовался напряженной обстановкой, пояснил глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар.