Эстонский эксперт: российская пропаганда преувеличивает успехи армии РФ

По его словам, пропаганда объявляет о завоевании каждого небольшого села, иногда и по нескольку раз, передает в понедельник, 28 октября, новостная программа ETV+ «Актуальная камера» со ссылкой на выступление эксперта в эфире передачи «Украинская студия» на ETV.

«Для вооруженных сил РФ характерно то, что они склонны заявлять о победах в тех селах, которые еще находятся в руках Украины. Во время этой войны уже были примеры, когда один населенный пункт был взят 14 раз», - сказал Ребо.