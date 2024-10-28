В августе сотрудники криминальной полиции Лыунаской префектуры пресекли масштабную торговлю наркотиками, арестовав в Тарту двух человек. К сегоняшнему дню уездный суд по ходатайству Лыунаской прокуратуры заключил их обоих под арест.
Изъяты тысячи таблеток и более 12 килограммов амфетамина: полиция задержала мужчин, подозревающихся в наркопреступлениях
По словам Стевена Ильвеса, руководителя отдела по борьбе с организованными и тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры, в ходе полицейской операции в начале августа криминальная полиция арестовала двух мужчин, подозревающихся в совершении преступлений, связанных с наркотиками, через соцсет Telegram.
«В ходе разбирательства нами изъято 20 килограммов наркотических веществ, наиболее значимые из которых - более 12 килограммов амфетамина и более 9000 тысяч таблеток MDMA. Кроме того, мы обнаружили большое количество кетамина, гашиша и кокаина», - сообщил Ильвес.
Он отметил, что подозреваемые входили в группу, существовавшую на зашифрованной коммуникационной платформе Telegram, в которой торговали различными наркотическими веществами. «Полиция арестовала людей, подозревающихся в приобретении и торговле веществами, и уголовное расследование продолжается для выяснения точных обстоятельств», - добавил он.
По словам Ильвеса, целью полиции является выявление и предотвращение преступлений, связанных с наркотиками, и тем самым поддерживать чистоту эстонских улиц от наркотиков и защищать жизни людей.
«Ликвидация обнаруженного в августе вещества явно оказывает влияние на весь южно-эстонский рынок наркотиков, это подтвердило и недавнее исследование сточных вод, которое показало, что ситуация в Тарту стабильна, а не растет», - подчеркнул глава отдела.
Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас заявил, что хотя число смертей от передозировок наркотиков снижается уже несколько лет, статистика прошлого и текущего года показывает, что смертность от передозировок растет.
«Это означает, что любое количество, которое окажется в оруках правоохранительных органов, может означать спасение человеческой жизни, - сказал Лаас. - В своей работе мы часто видим, что все больше преступлений, особенно насильственных, совершается под воздействием наркотиков. Поэтому я считаю, что изъятие этих наркотических средств подволило предотвратить совершение каккого-то количества преступлений».
«Поскольку продажа наркотиков напрямую угрожает жизни и здоровью других людей, важно пресечь деятельность подозреваемых, именно поэтому прокуратура потребовала их ареста. Тартуский уездный суд согласился с обвинением, посчитав, что подозреваемые могут продолжать совершать преступления, находясь на свободе, и заключил их под стражу на срок до двух месяцев», - сказал старший прокурор.
Помимо того, что происходит на улицах города, полиция все больше внимания уделяет происходящему в социальных сетях, ориентируясь в первую очередь на группы, которые занимаются торговлей наркотиками.
«Таким образом, преступники не должны думать, что смогут скрыть ся от полиции с помощью зашифрованных коммуникационных платформ, и наивно думать, что мы не знаем, что там происходит», - подчеркнул Ильвес.
«В борьбе с наркопреступностью нам помогают и простые граждане, которые регулярно дают нам важные подсказки и делятся своими наблюдениями. Поэтому мы по-прежнему просим всех, кто замечает подозрительную деятельность или имеет информацию о преступлениях, связанных с наркотиками, сообщать об этом на наш адрес электронной почты louna.narkovihje@politsei.ee», - подчеркнул Ильвес.