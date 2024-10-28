Изъяты тысячи таблеток и более 12 килограммов амфетамина: полиция задержала мужчин, подозревающихся в наркопреступлениях

По словам Стевена Ильвеса, руководителя отдела по борьбе с организованными и тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры, в ходе полицейской операции в начале августа криминальная полиция арестовала двух мужчин, подозревающихся в совершении преступлений, связанных с наркотиками, через соцсет Telegram.

«В ходе разбирательства нами изъято 20 килограммов наркотических веществ, наиболее значимые из которых - более 12 килограммов амфетамина и более 9000 тысяч таблеток MDMA. Кроме того, мы обнаружили большое количество кетамина, гашиша и кокаина», - сообщил Ильвес.

Он отметил, что подозреваемые входили в группу, существовавшую на зашифрованной коммуникационной платформе Telegram, в которой торговали различными наркотическими веществами. «Полиция арестовала людей, подозревающихся в приобретении и торговле веществами, и уголовное расследование продолжается для выяснения точных обстоятельств», - добавил он.

По словам Ильвеса, целью полиции является выявление и предотвращение преступлений, связанных с наркотиками, и тем самым поддерживать чистоту эстонских улиц от наркотиков и защищать жизни людей.

«Ликвидация обнаруженного в августе вещества явно оказывает влияние на весь южно-эстонский рынок наркотиков, это подтвердило и недавнее исследование сточных вод, которое показало, что ситуация в Тарту стабильна, а не растет», - подчеркнул глава отдела.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас заявил, что хотя число смертей от передозировок наркотиков снижается уже несколько лет, статистика прошлого и текущего года показывает, что смертность от передозировок растет.