На Пярнуском пляжном забеге установлен рекорд!

Самой популярной дистанцией мероприятия, в котором принял участие 1131 бегун, стала трасса протяженностью 10 километров – ее пробежали 497 участников, приехавших в Пярну со всей Эстонии, а также много гостей из Латвии.

Среди мужчин, как и ожидалось, победа досталась одному из лучших бегунов Латвии на длинные дистанции, впервые принимавшему участие в Пляжном забеге, Дмитрию Серегину, который недавно стал победителем забега Двух мостов и забрал у Тийдрека Нурме титул рекордсмена дистанции. Новой отметкой стало время 30.25,3. Энари Тынстрём, представитель Спортивного академического клуба Тартуского университета, пришел к финишу вторым (32.45.3), третье место у спортсмена команды CEP Каура Сиймасте (33.32.5).

«Я ехал на забег не только ради победы, но и ради удовольствия от трассы, - сказал латыш на финише. - Пярну - прекрасное место для бега, и я очень рад, что смог приехать сюда снова».

В женском зачете конкуренток не оказалось у Кайсы Куке, которая со временем 36,42 убедительно опередила Лилиану Торн (38,51,1) и Аннели Ратассепп (39,22,8).

Помимо бегунов, дистанцию ​​преодолели 157 любителей скандинавской ходьбы, которые могли выбрать дистанцию как с хронометражем, так и без него.

Вновь в программе была и 5-километровая дистанция, победителем среди мужчин стал Энер Мустонен (16.58,9), на втором месте Райт Мянд (17.10,8) и на третьем Элари Тынстрем (17.27,6)

Среди женщин первое место у Марит Хийемаа (19.25,9), второе место у Кадри-Лийз Рехтла-Релл (20.01,2) и третье у Хелен Янисоо (21.12,6).

На той дистанции соревновались 165 участников.

В детском забеге приняли участие 312 ребятишек в возрасте до 11 лет.