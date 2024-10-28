Легко было бы сделать вывод, что Молдова отделалась легким испугом, а у грузин украли будущее.

Правда, безусловно, в том, что выборы в Грузии не были честными в том смысле, в котором мы знаем выборы. Судя по всему, они сопровождались фальсификацией и некоторым насилием.

Но правда и в том, что «Грузинская мечта» популярна в стране и получила около половины голосов на нескольких выборах подряд. В парламент баллотировались 19 партий, из которых только пять смогли пройти в него. Таким образом, голоса, отданные остальным, также оппозиционным силам, оказались потраченными впустую. Для подтверждения масштабных фальсификаций требуются факты, которых пока не хватает.

Конечно, в наших интересах движение Грузии в сторону запада. Но если грузины этого сами не хотят, их нельзя к этому принуждать.

Важно, чтобы Грузия не пошла по тому же пути, что и Беларусь, где большинство населения долгое время поддерживало Александра Лукашенко, однако, с падением его популярности, он стал править исключительно с опорой на грубую силу. Нам следует внимательно следить за происходящим в Грузии и при необходимости поддерживать развивающиеся там демократические силы.