В двух странах, во внутренние дела которых Россия неоднократно вмешивалась и на территориях которых при поддержке российских войск возникли постоянные сепаратистские движения, с недельной разницей прошли важные выборы. В обоих случаях Россия, как и ожидалось, стремилась добиться удобного для себя результата, ради чего были предприняты определенные действия.
Результат прошедших в субботу в Грузии выборов оказался подходящим для России. Правящая партия «Грузинская мечта», возглавляемая миллиардером Бидзиной Иванишвили, разбогатевшим в России, по официальным данным набрала 54 процента голосов.
Оппозиция результаты не признает, заявляя, что их экзитполы показали гораздо меньшую поддержку «Грузинской мечты» - около 41-42 процентов. Они обвиняют российскую военную разведку (ГРУ) в фальсификации выборов и призывают народ выйти на улицы. Их поддерживает и президент страны Саломе Зурабишвили.
Совместная наблюдательная миссия ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО выступила в воскресенье с гораздо более сдержанным заявлением, хотя и выразила обеспокоенность относительно достоверности результатов выборов. Наблюдатели отметили давление на избирателей, особенно на работников государственного сектора, покупку голосов и случаи повторного голосования. Финансирование и освещение в СМИ были явно ориентированы в пользу правящей партии. Окончательная оценка выборов ожидается через несколько месяцев.
Неделей ранее на референдуме в Молдове с небольшим перевесом победили сторонники вступления страны в ЕС. На прошедших в то же время президентских выборах проевропейская глава государства Майя Санду получила большинство голосов, но меньше половины, поэтому только в ближайшие выходные станет ясно, переизберут ее на второй срок или нет.
Легко было бы сделать вывод, что Молдова отделалась легким испугом, а у грузин украли будущее.
Правда, безусловно, в том, что выборы в Грузии не были честными в том смысле, в котором мы знаем выборы. Судя по всему, они сопровождались фальсификацией и некоторым насилием.
Но правда и в том, что «Грузинская мечта» популярна в стране и получила около половины голосов на нескольких выборах подряд. В парламент баллотировались 19 партий, из которых только пять смогли пройти в него. Таким образом, голоса, отданные остальным, также оппозиционным силам, оказались потраченными впустую. Для подтверждения масштабных фальсификаций требуются факты, которых пока не хватает.
Конечно, в наших интересах движение Грузии в сторону запада. Но если грузины этого сами не хотят, их нельзя к этому принуждать.
Важно, чтобы Грузия не пошла по тому же пути, что и Беларусь, где большинство населения долгое время поддерживало Александра Лукашенко, однако, с падением его популярности, он стал править исключительно с опорой на грубую силу. Нам следует внимательно следить за происходящим в Грузии и при необходимости поддерживать развивающиеся там демократические силы.