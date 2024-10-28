В воскресенье, 27 октября, женская сборная Эстонии по футболу в Риге обыграла команду Латвии со счетом 1:0 и выиграла Кубок Балтии, сообщает Rus.ERR.
Футболистки сборной Эстонии вновь выиграли Кубок Балтии
Автором победного мяча на 66-й минуте стала 21-летняя Катрин Саулус, забившая свой первый гол за сборную.
Таким образом сборная Эстонии сумела защитить титул, завоеванный в 2022 году в Тарту.
В полуфиналах Эстония по пенальти обыграла Литву, а Латвия была сильнее Фарерских островов.
Сборной Эстонии руководит дуэт тренеров - Сирье Каппер и Анастасия Морковкина.