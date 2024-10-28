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Футболистки сборной Эстонии вновь выиграли Кубок Балтии

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Футболистки женской сборной Эстонии празднуют победу.
Футболистки женской сборной Эстонии празднуют победу. Фото: Liisi Troska

В воскресенье, 27 октября, женская сборная Эстонии по футболу в Риге обыграла команду Латвии со счетом 1:0 и выиграла Кубок Балтии, сообщает Rus.ERR.

Автором победного мяча на 66-й минуте стала 21-летняя Катрин Саулус, забившая свой первый гол за сборную.

Таким образом сборная Эстонии сумела защитить титул, завоеванный в 2022 году в Тарту.

В полуфиналах Эстония по пенальти обыграла Литву, а Латвия была сильнее Фарерских островов.

Сборной Эстонии руководит дуэт тренеров - Сирье Каппер и Анастасия Морковкина.

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