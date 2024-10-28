Игорь Калакаускас Что еще можно отобрать у русских в Эстонии?

Здесь я сразу сделаю оговорку и не без сожаления признаюсь, что общая картина умонастроений русских эстонцев для меня является не понятной. Я не поручусь за то, что большинство из них понимает трагизм нынешней ситуации и абсолютную неопределенность исхода войны, от которой они пытаются отгородиться всеми возможными способами.

Я не понимаю тех, кто находит интересным просмотр телевизионных передач РФ; кто искренне недоумевает, почему участие живущих в Эстонии спортсменов в организуемых Россией соревнованиях воспринимается нормальными людьми, по меньшей мере, как странное решение; кто не считает уместным отказаться от туристических поездок в Россию хотя бы из желания лично не наполнять бюджет РФ, из которого эта война финансируется.

Я знаю, как нервно некоторые мои русские соотечественники реагируют на дискуссию о российско-украинской войне, но это слишком слабый повод обвинять их в имперских мечтах и жажде исторического реванша. Картина намного сложнее и во многом трагичнее.

И вообще, строго говоря, Эстония в ответе за тех, кого она, прошу прощения, «приручила» - дала вид на жительство, выдала разрешение на работу, дала право голоса на местных выборах, а кому-то дала возможность получить гражданство в упрощенном порядке либо в порядке, установленном законом.