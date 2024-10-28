Сильно тревожит тенденция изучать патриотизм местных русских и припоминать им исторические обиды. Если эти общественные и политические инициативы будут продолжаться под слоганом проявления демократии, если эстонская интеллигенция не даст этому нравственную оценку, это может обернуться кризисом, которому порадуется лишь восточный сосед, пишет публицист и учитель Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ Что еще можно отобрать у русских в Эстонии?
Надеюсь, никому не нужно доказывать, что я считаю Путина человеком, с которым уже больше, как два года должно разобраться мировое правосудие. Он может созвать еще дюжину БРИКСов, расцеловаться со всеми диктаторами планеты и сотрясти мир еще кучей заявлений - это ничего не изменит в моем восприятии его как исторической личности.
Ни секунды не сомневаюсь, что имя его постараются как можно быстрее предать забвению сразу, как он покинет этот мир. А сейчас нам суждено следить за этой безумной пьесой, которую он разыгрывает на глазах у всего мира и втягивает в действо все большее число актеров, костюмеров, осветителей и театральных критиков.
Иногда мне начинает казаться, что значительная часть тех, кто в той или иной степени причастен к участию в этом кровавом спектакле - как правило, на вторых и третьих ролях, а чаще в роли массовки или кордебалета - начинает сильно переживать по поводу того следа, который ими будет оставлен.
Что решили в Эстонии
И желание оставить след максимально яркий и глубокий превалирует над здравым смыслом и трезвым расчетом. Один факт можно счесть свершившимся: местные политики расценили начатую Путиным войну как окно возможностей для кардинальной перестройки политического ландшафта Эстонии.
В развернувшейся борьбе некоторым камнем преткновения стали русскоговорящие жители, которые, как принято думать, в массе своей открыто или тайно симпатизируют российскому президенту и не склонны излишне драматизировать его агрессивную внешнюю политику.
Здесь я сразу сделаю оговорку и не без сожаления признаюсь, что общая картина умонастроений русских эстонцев для меня является не понятной. Я не поручусь за то, что большинство из них понимает трагизм нынешней ситуации и абсолютную неопределенность исхода войны, от которой они пытаются отгородиться всеми возможными способами.
Я не понимаю тех, кто находит интересным просмотр телевизионных передач РФ; кто искренне недоумевает, почему участие живущих в Эстонии спортсменов в организуемых Россией соревнованиях воспринимается нормальными людьми, по меньшей мере, как странное решение; кто не считает уместным отказаться от туристических поездок в Россию хотя бы из желания лично не наполнять бюджет РФ, из которого эта война финансируется.
Я знаю, как нервно некоторые мои русские соотечественники реагируют на дискуссию о российско-украинской войне, но это слишком слабый повод обвинять их в имперских мечтах и жажде исторического реванша. Картина намного сложнее и во многом трагичнее.
И вообще, строго говоря, Эстония в ответе за тех, кого она, прошу прощения, «приручила» - дала вид на жительство, выдала разрешение на работу, дала право голоса на местных выборах, а кому-то дала возможность получить гражданство в упрощенном порядке либо в порядке, установленном законом.
Отмотать эту пленку назад и аннулировать дарованные права и свободы, вне всякого сомнения, можно, но выглядеть это по любому будет очень скверно. Надежда, что «война все спишет», довольно призрачна и во многом чревата повышением социального напряжения, которое и без этого уже ощущается во всех сферах жизни.
Странные инициативы
Все ограничения, которые уже введены в отношении русскоговорящих жителей страны и те, что собираются ввести в ближайшее время, все эти местные полезные идиоты, организующие «дружины» по выявлению необоснованного, как им кажется, использования русского языка в общественном пространстве и все восхищения от того, что эти дикие инициативы активно поддерживаются в обществе - это дурно пахнет. Будь эти случаи единичными, я бы даже не стал на них обращать внимание.
Тут напрашиваются исторические параллели.
Помнятся государственные строи, при которых шла планомерная и хорошо продуманная пропагандистская работа: население постепенно подготавливали к окончательному решению вопроса. Разного рода эксперты не видели ничего дурного в том, как власть пыталась восстановить «историческую справедливость».
И заметьте, подо все подводилась мощная юридическая база, горячих сторонников решительных мер хватало, как хватает сейчас в той же России, где еженедельно выявляют иноагентов заводят дела даже за самые невинные поступки.
Резюмируя, скажу, что меня очень сильно тревожит тенденция обвинять русских в том, что они - не эстонцы; с лупой изучать их патриотизм и припоминать им совершенные некогда поступки, которые теперь стали трактоваться однозначно в негативном ключе. Процесс уже запущен, пока на авансцену выпущены призванные разогреть публику местные политические лузеры, стремящиеся завладеть вниманием публики начинающие актеры, а также упомянутые в начале полезные идиоты.
Однако, если эти выходки и, с позволения сказать, «инициативы» общество будет воспринимать с умилением, если представители эстонской интеллигенции не дадут этому нравственную оценку и если не будет проявлена политическая воля, чтобы тихо свернуть разворачивающийся процесс, то через год-два это может обернуться неуправляемой ситуацией - на горе всем нам и на радость нашему восточному соседу.