Глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что началом реальных мирных переговоров с Россией может стать лишь отвод российской армии на позиции, которые она занимала до 24 февраля 2022 года, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина представила России компромиссное предложение для начала мирных переговоров (1)
Ермак подчеркнул, что это предложение не подразумевает территориальных уступок России, а лишь служит стартовой точкой для переговоров. Этот шаг - серьезный компромисс со стороны Украины, позволяющий ей сохранить контроль над мирным процессом. Очевидно, что это сообщение в первую очередь адресовано Китаю и Индии, чтобы показать готовность Украины двигаться вперед в мирных переговорах.
Президент Грузии объявила, что не признаёт официальные результаты парламентских выборов, прошедших в субботу, и призвала к протестам. По ее словам, признание этих фальсифицированных результатов означало бы подчинение Грузии России. Однако пока неясно, как именно и в каком объеме были подделаны итоги выборов. Премьер-министр Венгрии, который сейчас также является председателем Евросоюза, планирует визит в Грузию и уже поздравил действующее правительство с победой на выборах. Трудно представить, что его визит как-то повлияет на ситуацию в Грузии.
Сегодня Генеральный секретарь НАТО встречается с представителями Южной Кореи и позже сделает заявление о северокорейских солдатах, участвующих в войне в Украине. Западные страны эффективно взаимодействуют и оказывают давление на Россию, но этого пока недостаточно, чтобы остановить отправку северокорейских военных на фронт. Требуются более решительные ответные шаги, чтобы усилить сдерживание.
Этой ночью Россия снова атаковала Украину иранскими дронами. В последние недели удары по энергетической инфраструктуре в Сумской области стали регулярными - это также может быть попыткой ослабить украинские войска в Курской области. По Харькову были нанесены удары кассетными бомбами, ранены семь человек.
На фронтах активность атак российской армии остается высокой. Основное направление наступления по-прежнему сосредоточено на юге Донбасса.
- В районе Курска продолжается маневренная война, где линия фронта на многих участках не определена. По данным украинской разведки, вчера северокорейских солдат перебросили в зону боевых действий, что связывают с новым масштабным наступлением российской армии.
- На Харьковском направлении российские атаки были не слишком активными. Сообщается также о действиях украинских войск в тылу российской армии на территории Белгородской области.
- На направлениях Купянска и Лимана число атак со стороны российской армии возросло, но существенных успехов они не принесли. На Сиверском направлении крупных атак не было.
- В районе Бахмута российские силы пытались наступать на Часов Яр, но безуспешно. Активность российской армии в Торецке остается низкой, ситуация стабильная.
- В районе Покровска продолжаются интенсивные бои за поселок Селидово. Несмотря на сообщения о продвижении российских сил, украинские войска не отступили, и бои продолжаются. Также активные наступательные действия идут к юго-западу от Донецка, где украинским силам трудно удерживать позиции, особенно в районе Угледара.
- На южном фронте активность российской армии была низкой. Основные бои идут за контроль над островами на реке Днепр.
Заявления израильских и иранских политиков по поводу воздушного удара Израиля выдержаны в относительно сдержанном тоне. Последние данные о результатах израильского удара показывают, что иранская система ПВО серьезно пострадала - возможно, это и есть самый значимый итог атаки. Иранские лидеры понимают, что в случае нового нападения на Израиль ответ будет по-настоящему разрушительным. Даже если Китай решит поддержать Иран, поставив системы ПВО и другую необходимую технику, их доставка и внедрение займут несколько месяцев, а скорее всего, даже годы.
Маловероятно, что Китай заинтересован демонстрировать всему миру, что его системы ПВО не способны эффективно противостоять израильским ударам. Ирану придется приложить немалые усилия, чтобы не утратить полностью способность группировок, таких как «Хезболла», сдерживать Израиль.