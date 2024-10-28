Ермак подчеркнул, что это предложение не подразумевает территориальных уступок России, а лишь служит стартовой точкой для переговоров. Этот шаг - серьезный компромисс со стороны Украины, позволяющий ей сохранить контроль над мирным процессом. Очевидно, что это сообщение в первую очередь адресовано Китаю и Индии, чтобы показать готовность Украины двигаться вперед в мирных переговорах.

Президент Грузии объявила, что не признаёт официальные результаты парламентских выборов, прошедших в субботу, и призвала к протестам. По ее словам, признание этих фальсифицированных результатов означало бы подчинение Грузии России. Однако пока неясно, как именно и в каком объеме были подделаны итоги выборов. Премьер-министр Венгрии, который сейчас также является председателем Евросоюза, планирует визит в Грузию и уже поздравил действующее правительство с победой на выборах. Трудно представить, что его визит как-то повлияет на ситуацию в Грузии.

Сегодня Генеральный секретарь НАТО встречается с представителями Южной Кореи и позже сделает заявление о северокорейских солдатах, участвующих в войне в Украине. Западные страны эффективно взаимодействуют и оказывают давление на Россию, но этого пока недостаточно, чтобы остановить отправку северокорейских военных на фронт. Требуются более решительные ответные шаги, чтобы усилить сдерживание.