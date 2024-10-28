СМИ: Английские топ-клубы охотятся за эстонским футболистом

Хейн, который летом перешел из лондонского «Арсенала» в аренду в «Реал Вальядолид», стоял в воротах последнего во всех матчах Премьер-лиги. Хотя «Вальядолид» сейчас занимает последнее место в таблице, эстонский вратарь заслужил немало похвал.

Издание Fichajes.net сообщило, что и «Челси», и «Тоттенхэм» положили глаз на Хейна. «С момента своего дебюта он демонстрировал свои умения в качестве вратаря, в том числе и игру под давлением. Эти качества не остались незамеченными скаутами «Челси» и «Тоттенхэма», которые видят в нем большой потенциал.

Оба ищут решения на случай, если нынешние вратари уйдут. Хейн соответствует профилю молодого вратаря с потенциалом и международным опытом», - написал автор статьи Рауль Кабрера Хименес.

Здесь все же стоит отметить, что и «Челси», и «Тоттенхэм» являются одними из главных соперников «Арсенала».

Большой вопрос в том, что решит «Арсенал». Неизвестно, есть ли у последнего в контракте с Хейной пункты, позволяющие эстонцу продолжить работу в клубе.

«Лондонский клуб знает, что его игроком интересуются два домашних соперника. Они могут рассмотреть возможность продажи Хейна в следующем трансферном окне. При этом они могут продлить контракт с эстонцем, и он станет преемником нынешнего вратаря Давида Райя.

Предположительно, и «Челси», и «Тоттенхэм» готовы побороться за эстонца, что может повысить его ценность на рынке. «Арсенал» был бы готов продать молодого эстонца рыночной стоимостью в три миллиона евро за 15-20 миллионов», - пишет Fichajes.net.

Хейн будет находиться в аренде в «Вальядолиде» до конца сезона.