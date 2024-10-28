16 октября по благословению митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения епархиальный совет Таллинской епархии и принял решение, согласно которому начала свою деятельность православная община города Кейла.

Жители этого города приглашаются принять участие в богослужении 2 ноября 2024 г. Первое богослужение - а это будет панихида - состоится в помещении Методистской церкви в Кейла.

Rus.Postimees сделал запрос о подробностях создания новой общины, и в канцелярии ЭПЦ МП нам сообщили, что на самом деле речь пока идет о «желании создать молитвенную общину».

Идея создать молитвенную общину в г. Кейла принадлежит иеромонаху Иннокентию (Глазистову), настоятелю Александро-Невского храма г. Хаапсалу, который и должен окормлять общину и стать настоятелем храма.

Именно Иннокентий подал на рассмотрение Епархиального Совета Таллинской епархии прошение о благословении на богослужебную деятельность в этом городе. «Причина выбора города очень проста - город находится недалеко от места служения отца Иннокентия, и там есть некоторые православные из числа его знакомых, но нет молитвенной общины», - сообщили в канцелярии.

Отец Иннокентий надеется, что создание возможности для общей молитвы даст православным людям этого города возможность получать духовную поддержку и становиться ближе ко Христу.

«Община создаётся с нуля, то есть на данный момент пока что нет ни одного прихожанина, и первое богослужение состоится лишь 2 ноября, в т.н. Димитриевскую родительскую субботу, когда молятся об усопших», - объяснили нам ситуацию с составом прихода и причта.