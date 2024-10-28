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Солдаты Эстонии едут стрелять в Финляндию: пропаганда РФ говорит о подготовке к войне

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Военнослужащие Сил обороны Эстонии на тренировке парада Победы на площади Свободы, Таллинн, 23 февраля 2019 года.
Военнослужащие Сил обороны Эстонии на тренировке парада Победы на площади Свободы, Таллинн, 23 февраля 2019 года. Фото: Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В рамках крупнейших в истории НАТО артиллерийских учений солдаты Сил обороны Эстонии отправятся в Финляндию. Пропаганда РФ лжет о близости учений к российской границе.

Учения Lightning Strike 24 («Удар молнии 24») под руководством Военной академии Финляндии пройдут с 4 по 28 ноября 2024 года в районе Роваярви и Рованиеми, сообщает сайт Министерства обороны Финляндии. Эти учения являются частью серии учений Dynamic Front 25 под руководством США, которые проходят в разных странах НАТО.

Минобороны Финляндии уточняет, что это крупнейшая серия артиллерийских учений НАТО, когда-либо проводившаяся в Европе.

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