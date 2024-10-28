Солдаты Эстонии едут стрелять в Финляндию: пропаганда РФ говорит о подготовке к войне

Учения Lightning Strike 24 («Удар молнии 24») под руководством Военной академии Финляндии пройдут с 4 по 28 ноября 2024 года в районе Роваярви и Рованиеми, сообщает сайт Министерства обороны Финляндии. Эти учения являются частью серии учений Dynamic Front 25 под руководством США, которые проходят в разных странах НАТО.