Клиника Тартуского университета нуждается в помощи доноров для пополнения запасов крови

Ведущий врач и преподаватель клиники Тартуского университета доктор Хельве Кёниг отметила, что кровь 0-отрицательной группы - незаменимый ресурс для медицинских нужд. «0-отрицательная кровь универсальна, что означает ее совместимость с любой группой крови, поэтому она жизненно важна в ситуациях, требующих немедленного переливания», - пояснила Кёниг. Она подчеркнула, что доноров с 0-отрицательной группой крови немного, поэтому запасы часто оказываются на минимальном уровне, а потребность в такой крови остается высокой.

Центр крови обслуживает весь южный регион Эстонии, и потребность в крови может увеличиваться по разным причинам. «Это может быть связано с непредвиденными обстоятельствами, такими как серьезные дорожно-транспортные происшествия или сложные операции, когда требуется срочное переливание крови в больших объемах. Также кровь регулярно требуется пациентам с хроническими заболеваниями. Эти обстоятельства могут быстро снизить запасы крови, особенно если доноров мало или определенной группы крови не хватает», - объяснила она. Она добавила, что всегда приветствуются доноры всех групп крови, так как случаи заболеваний среди самих доноров становятся все более частыми.

Донорство крови - это простой и безопасный процесс, который ежедневно помогает спасать жизни. Центр крови благодарит всех, у кого помощь «в крови» и кто регулярно посещает центр.

Центр крови клиники Тартуского университета ждёт доноров по адресу: улица Л. Пуусепа, 8:

с понедельника по среду с 8:00 до 17:00;

в четверг с 8:00 до 18:00;

в пятницу с 8:00 до 15:30.

Сегодня, 28 октября, доноров также ждут на дне донора в торговом центре Kvartal, в кабинетах клиники на первом этаже, с 11:00 до 14:30.

Важно, чтобы донор был здоров и весил не менее 50 килограмм. Донор должен быть в возрасте от 18 до 65 лет. Перед сдачей крови важно поесть и хорошо отдохнуть. Минимальный интервал между сдачами крови должен составлять как минимум 60 дней для мужчин и 90 дней для женщин.