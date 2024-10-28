СМОТРИТЕ ФОТО! В Ивангороде строят Крепостную площадь

Согласно информации российских СМИ, новая площадь с видом на эстонскую сторону появится в Ивангороде уже в 2025 году. На ней будет проведен ставший традиционным концерт 9 мая.

По словам Александра Соснина, главы администрации города, на площади появятся уличное освещение, мощение и закладные под сцену. Площадь назовут Крепостной, а чуть позже на ней появится памятник Ивану III, князю владимирскому.

С 2023 года на площади у Ивангородской крепости проводятся концерты на 9 мая, к которым готовятся заранее. До этого площади, как таковой, не было, на этом месте рос лес.