На площади у Ивангородского замка началась активная стройка, хотя до 9 мая еще далеко. Оказалось, что к 9 мая 2025 года, к 80-летию победы над гитлеровской Германией там планируют достроить новую площадь, которая получит название «Крепостная».
СМОТРИТЕ ФОТО! ⟩ В Ивангороде строят Крепостную площадь
Согласно информации российских СМИ, новая площадь с видом на эстонскую сторону появится в Ивангороде уже в 2025 году. На ней будет проведен ставший традиционным концерт 9 мая.
По словам Александра Соснина, главы администрации города, на площади появятся уличное освещение, мощение и закладные под сцену. Площадь назовут Крепостной, а чуть позже на ней появится памятник Ивану III, князю владимирскому.
С 2023 года на площади у Ивангородской крепости проводятся концерты на 9 мая, к которым готовятся заранее. До этого площади, как таковой, не было, на этом месте рос лес.