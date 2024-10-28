Неправильное соединение электрических проводов привело к пожару в жилом доме

В 16:46 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в жилом доме загорелась стена. Владелец дома потушил пожар с помощью ведра воды, а спасатели окончательно ликвидировали угрозу дальнейшего распространения огня.

Возгорание произошло из-за соединения медных и алюминиевых проводов, которые перегрелись под нагрузкой во время работы стиральной машины и подожгли стену. На месте происшествия также нашли загоревшийся пластиковый пакет с пеплом.