Боль! Недавно выздоровевшего футболиста сборной Эстонии унесли с поля на носилках

За сентябрьскими матчами национальной сборной против Словакии и Швеции Кяйт по причине травмы наблюдал со стороны. Когда он вернулся в домашний клуб, ему не разрешили залечить травму, а заставили играть.

«К сожалению, клуб не позволил отдохнуть столько, сколько следовало бы, был только высокий темп», - прокомментировал 26-летний Кяйт месяц назад.

Несмотря на высокий темп и усталость, Кяйт все же устоял. Он входил в оба основных состава на октябрьские матчи сборной и не вышел на поле за «Рапид» только в одной встрече. Но воскресенье оказалось печальным - на 36-й минуте матча против FCSB Кяйт сел на траву. Медики унесли футболиста с поля на носилках.

«Рапид», оставшийся без Кяйта, сыграл вничью 0:0. В Высшей лиге Румынии они находятся на 10-м месте среди 17 конкурентов.