Новое правительство Литвы будет левым. Чего ждать Украине и политэмигрантам?

«Белорусские спецслужбы присылают своих людей»

С темой национальной безопасности тесно связан вопрос политических эмигрантов из России и Беларуси. Но если россияне стали эмигрировать в Литву уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда границы ЕС были фактически закрыты для российских граждан, то с белорусами ситуация совсем иная.

На волне протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году Литва сама позвала в страну белорусских оппозиционеров и быстро стала хабом для оппонентов Александра Лукашенко.

Но с началом войны в Украине правила изменились: белорусам отказывают в продлении ВНЖ, их регулярно выдворяют на родину, вандалы атакуют объекты, связанные с белорусами. Причины - в угрозе национальной безопасности.

«В Литве сейчас много белорусов, и не все они бежали от режима. (Среди эмигрантов) есть, например, очень состоятельные люди, которые, скорее всего, не находятся в очень большой оппозиции к режиму, потому что для того, чтобы делать бизнес в Беларуси, нужно быть в хороших отношениях с теми, кто в данный момент управляет страной», - сказал Би-би-си Верига.

«Я почти уверен, что белорусские спецслужбы присылают сюда людей, - продолжает он. - Я думаю, что мы должны быть осторожны, тем более что наши собственные спецслужбы (предупреждали), что они уже не в состоянии проверить всех прибывающих в страну».