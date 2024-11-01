Скандальное видео вызвало возмущение общественности: судебные приставы не хотят иметь дело с детьми

В начале октября по интернету разлетелось страшное видео: конфликт между родителями дошел до того, что маленького ребенка практически разрывали на части в присутствии специалистов по благополучию детей, судебного пристава и полицейских. Ребенок не отпускал мать и кричал, что не хочет жить с отцом.