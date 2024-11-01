Некоторые судебные приставы считают, что им не хватает знаний для решения вопросов, связанных с детьми. Вопрос о том, нуждается ли система в серьезных изменениях, вскоре будет обсуждаться в министерствах.
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Скандальное видео вызвало возмущение общественности: судебные приставы не хотят иметь дело с детьми
В начале октября по интернету разлетелось страшное видео: конфликт между родителями дошел до того, что маленького ребенка практически разрывали на части в присутствии специалистов по благополучию детей, судебного пристава и полицейских. Ребенок не отпускал мать и кричал, что не хочет жить с отцом.
Видео вызвало множество вопросов у общественности: можно ли отнимать у родителя ребенка таким жестоким способом? Работники суда, пожелавшие остаться анонимными, недоумевают, как их коллега, который вел исполнительное производство, мог допустить столь грубую ошибку, позволив родителям встретиться: один из пунктов исполнительного документа гласил, что делать этого нельзя.