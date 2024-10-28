По словам экономиста Банка Эстонии Таави Раудсаара, спрос на кредиты со стороны предприятий в последние месяцы был довольно скромным. В то же вреия домохозяйства активно берут кредиты как на покупку жилья, так и для приобретения автомобилей.
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Жители Эстонии бросились набирать кредиты
«Благодаря умеренному росту безработицы и номинальной заработной платы рынок жилищного кредитования остается достаточно активным, несмотря на слабую экономическую ситуацию. Годовой рост объема жилищных кредитов постепенно увеличивался с весны и составил семь процентов в конце сентября», - говорится в пресс-релизе Раудсаара.
Налог на автомобили, который вступит в силу с нового года, побудил людей задуматься о покупке машины в лизинг до нового года.