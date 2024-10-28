В ЕС отрабатывали навыки реагирования на массовые гибридные атаки

Об этом сообщили в госканцелярии, отметив, что первый этап учений был посвящен планированию общей политики безопасности и обороны, а также консульскому кризису. Второй этап включал в себя различные сценарии, связанные с гибридными атаками, в том числе эвакуацию людей из зоны конфликта.

По словам заместителя директора по координации безопасности и гособороны Прийта Саара, учения дали уверенность в том, что в случае кризиса мы сможем оказать быструю и необходимую поддержку.

«Для Эстонии важно, чтобы наряду со стихийными бедствиями и гражданскими кризисами учитывались и риски в сфере гособороны. Запуск механизма гражданской обороны позволил выявить узкие места и уточнить, кто за что отвечает», - добавил Саар.

На этот раз Эстония играла ведущую роль в учениях, целью которых было отработать обращение за поддержкой и ее получение через механизм защиты населения Европейского союза, а также разрешение кризисной ситуации дипломатическими методами. Учения послужили более широким стресс-тестом для различных институтов ЕС, а также для государств-членов, чтобы проверить их готовность к кризисам.

В учениях приняли участие 24 государства-члена ЕС, а также США и Норвегия. В Эстонии в учениях участвовали Государственная канцелярия, Постоянное представительство при ЕС, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство климата, Министерство социальных дел, Министерство регионального развития и сельского хозяйства, Департамент здоровья и Спасательный департамент.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) является ключевой структурой в деятельности ЕС в области гражданской обороны. Он круглосуточно отслеживает события по всему миру и координирует действия ЕС в кризисных ситуациях и при стихийных бедствиях. В Эстонии аналогичную роль играет Координационное бюро по безопасности и обороне Государственной канцелярии.