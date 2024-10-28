Эстонские власти обнаружили у покидавшего страну гражданина России одни настоящие, а вдобавок еще три поддельных водительских удостоверения, пишет Rus.ERR.
У покидавшего Эстонию гражданина РФ обнаружили три поддельных водительских удостоверения
Инцидент произошел 27 октября на КПП Койдула, сообщила в понедельник Лыунаская префектура.
Отмечается, что на выезде из Эстонии был проверен гражданин России. В ходе досмотра его вещей были обнаружены четыре российских водительских удостоверения, одно из которых было оригинальным, а три других - поддельными.
Поддельные права были изъяты.