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У покидавшего Эстонию гражданина РФ обнаружили три поддельных водительских удостоверения

Редактор: rus.postimees.ee
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Погранпункт Койдула. Иллюстративное фото.
Погранпункт Койдула. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Эстонские власти обнаружили у покидавшего страну гражданина России одни настоящие, а вдобавок еще три поддельных водительских удостоверения, пишет Rus.ERR.

Инцидент произошел 27 октября на КПП Койдула, сообщила в понедельник Лыунаская префектура.

Отмечается, что на выезде из Эстонии был проверен гражданин России. В ходе досмотра его вещей были обнаружены четыре российских водительских удостоверения, одно из которых было оригинальным, а три других - поддельными.

Поддельные права были изъяты.

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