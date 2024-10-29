Cреди молодежи набирает популярность необычная субкультура квадроберов, представители которой подражают животным, надевая маски и передвигаясь на четвереньках. Этот тренд вызывает как интерес, так и беспокойство, поскольку в отдельных случаях игры квадроберов приобретают агрессивный характер.

Квадроберы - это относительно новое и необычное явление, возникшее среди молодежи. Основной особенностью этой субкультуры является то, что ее участники имитируют поведение животных, передвигаясь на четвереньках, надевая маски животных и, в некоторых случаях, ради забавы даже кусая других людей.

Название «квадроберы» происходит от соединения латинского слова quattuor, что означает «четыре», и «аэробика», то есть выполнение различных упражнений, которое может ассоциироваться и с ходьбой. Некоторые связывают появление квадроберов с ростом популярности интернет-культур, видеоигр и анимации, где часто изображаются антропоморфные существа, сочетающие в себе черты людей и животных.