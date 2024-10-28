Медики предупреждают: невакцинированные дети часто попадают c коклюшем в больницу

«На данный момент официальной рекомендации по вакцинации беременных женщин от коклюша нет, но исследования показывают, что это очень эффективный и безопасный метод предотвращения заболевания коклюшем и смерти младенцев. Поэтому все будущие семьи должны знать о такой возможности, а медицинские работники должны проводить вакцинацию беременных женщин от коклюша», - сказала доктор Пийа Йыги. Ни перенесенный случай коклюша, ни вакцинация не дают пожизненного иммунитета, поэтому заболевание может повториться, однако привитые люди обычно переносят заболевание в легкой форме.

Доктор Пийа Йыги. Фото: Tartu Ülikooli kliinikum

Случай заболевания коклюшем обычно разделяется на три стадии, на которых меняются симптомы и тяжесть заболевания. Первая стадия - катаральная, при которой заболевание протекает с симптомами, характерными для респираторно-вирусных заболеваний - легким кашлем, заложенностью носа, насморком и болью в горле.

«Со временем кашель становится сильнее и чаще, но высокой температуры обычно нет. Этот этап длится около 1-2 недель», - пояснила доктор Пийа Йыги. Вторая стадия, когда начинаются настоящие приступы кашля, является наиболее тяжелым периодом заболевания, так как приступы становятся очень сильными и частыми. «Приступы кашля могут заканчиваться рвотой и булькающим звуком при длительном вдохе. Пароксизмальная стадия обычно длится 2-8 недель», - добавила Йыги. Третий этап - этап выздоровления, во время которого приступы кашля становятся реже и легче. По словам доктора Йыги, выздоровление может занять некоторое время, но постепенно кашель становится менее частым и его легче переносить.

При подозрении на коклюш самым быстрым и специализированным первичным тестом является ПЦР-анализ мазков из носа, который позволяет непосредственно выявить наличие бактерий в слизи носоглотки. Больные коклюшем должны оставаться в изоляции до 14 дней с момента появления симптомов или до 48 часов после начала терапии с применением антибиотиков.

«Лечение антибиотиками назначают до истечения 14 дней после появления кашля, так как позднее лечение не меняет течение заболевания и существенно не предотвращает передачу возбудителя другим людям. В случае коклюша специалист Департамента здоровья выявляет тесные контакты заболевшего и при необходимости назначает профилактическое лечение антибиотиками, чтобы уменьшить передачу возбудителя и защитить группы риска», - сказала доктор Йыги.