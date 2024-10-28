В октябрьском номере журнала Клиникума Тартуского университета доктор Пийа Йыги, старший врач-преподаватель и заведующий отделением острых инфекций детской клиники, рассказала об особенностях распространения коклюша.
Медики предупреждают: невакцинированные дети часто попадают c коклюшем в больницу
Коклюш - это очень заразная респираторная инфекция, вызываемая бактерией Bordetella pertussis. Основным симптомом передающегося воздушно-капельным путем заболевания являются приступы кашля. Симптомы могут наблюдаться неделями и даже месяцами. Коклюш может приобрести тяжелую форму у людей всех возрастов, но особенно сильно страдают непривитые младенцы и дети ясельного возраста.
В Эстонии детей и подростков прививают от коклюша, считающегося детской болезнью, в соответствии с государственным календарем прививок, вводя три дозы вакцины на первом году жизни, а затем проводя три ревакцинации для первичной защиты. По словам доктора Йыги, старшего врача-преподавателя и заведующей отделением острых инфекций детской клиники Клиникума Тартуского университета, в последние годы охват прививкой от коклюша в Эстонии был низким - менее 90 процентов. В 2023 году он составил всего 73 процента, что привело к последствиям, когда у непривитых детей возникает тяжелая форма заболевания, требующая стационарного лечения.
«Меры по изоляции, примененные при пандемии ковида, снизили распространение коклюша в 2020-2022 годах, но с лета 2023 года заболеваемость возросла в различных странах Европы, также были зарегистрированы новые вспышки. В августе и сентябре этого года в детскую больницу были госпитализированы трое детей с тяжелым коклюшем, все они не были привиты по решению родителей», - рассказала старший врач-преподаватель.
По утверждению доктора Йыги, для детей в возрасте до трех месяцев, которые слишком малы для вакцинации от коклюша, коклюш чреват опасностями вплоть до летального исхода. Поэтому с 2012 года многие страны начали вакцинацию беременных женщин, чтобы обеспечить безопасную и эффективную защиту как матери, так и новорожденного.
«На данный момент официальной рекомендации по вакцинации беременных женщин от коклюша нет, но исследования показывают, что это очень эффективный и безопасный метод предотвращения заболевания коклюшем и смерти младенцев. Поэтому все будущие семьи должны знать о такой возможности, а медицинские работники должны проводить вакцинацию беременных женщин от коклюша», - сказала доктор Пийа Йыги. Ни перенесенный случай коклюша, ни вакцинация не дают пожизненного иммунитета, поэтому заболевание может повториться, однако привитые люди обычно переносят заболевание в легкой форме.
Случай заболевания коклюшем обычно разделяется на три стадии, на которых меняются симптомы и тяжесть заболевания. Первая стадия - катаральная, при которой заболевание протекает с симптомами, характерными для респираторно-вирусных заболеваний - легким кашлем, заложенностью носа, насморком и болью в горле.
«Со временем кашель становится сильнее и чаще, но высокой температуры обычно нет. Этот этап длится около 1-2 недель», - пояснила доктор Пийа Йыги. Вторая стадия, когда начинаются настоящие приступы кашля, является наиболее тяжелым периодом заболевания, так как приступы становятся очень сильными и частыми. «Приступы кашля могут заканчиваться рвотой и булькающим звуком при длительном вдохе. Пароксизмальная стадия обычно длится 2-8 недель», - добавила Йыги. Третий этап - этап выздоровления, во время которого приступы кашля становятся реже и легче. По словам доктора Йыги, выздоровление может занять некоторое время, но постепенно кашель становится менее частым и его легче переносить.
При подозрении на коклюш самым быстрым и специализированным первичным тестом является ПЦР-анализ мазков из носа, который позволяет непосредственно выявить наличие бактерий в слизи носоглотки. Больные коклюшем должны оставаться в изоляции до 14 дней с момента появления симптомов или до 48 часов после начала терапии с применением антибиотиков.
«Лечение антибиотиками назначают до истечения 14 дней после появления кашля, так как позднее лечение не меняет течение заболевания и существенно не предотвращает передачу возбудителя другим людям. В случае коклюша специалист Департамента здоровья выявляет тесные контакты заболевшего и при необходимости назначает профилактическое лечение антибиотиками, чтобы уменьшить передачу возбудителя и защитить группы риска», - сказала доктор Йыги.