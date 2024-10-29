Действия российской власти на оккупированных ею территориях указывают на намерение колонизировать Украину. Даниил Мартикайнен-Ярлыковский, студент Тартуского университета, подчеркивает, что мы не можем говорить о простой войне за контроль над территорией: речь идет о войне на уничтожение целого народа, и необходимо говорить о ней именно в таком ключе, чтобы усилить ослабевшую поддержку Украины.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Россия ведет в Украине колониальную войну
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Цели так называемой специальной военной операции доподлинно неизвестны никому. В 2023 году Дмитрий Песков заявил о фактическом выполнении задачи по демилитаризации. В 2024 году он же сообщил, что задачи т.н. СВО еще предстоит выполнить, а продолжать войну будут до их выполнения. Однако информация о действиях российских властей на оккупированных украинских территориях позволяет получить довольно точное представление о настоящих целях вторжения в Украину.
В одной из недавних речей Владимир Путин в очередной раз назвал власти Украины неонацистами и посетовал, что западные элиты превратили Украину в свою колонию. На основании данных о поведении российских властей на оккупированных ими территориях, данные обвинения можно назвать проекцией.
Политика России в отношении захваченных областей с удивительной точностью копирует знакомые многим по советской пропаганде рассказы о плане Ост. Будучи страной, строящей свою идентичность на борьбе с нацизмом и культе победы, Россия с невероятным усердием перенимает его методы.
План Ост сводился к трем основным пунктам. Захваченные территории планировалось заселить своим народом. Проживающих там людей нужно было или уничтожить или переселить. Часть жителей оккупированных территорий, в первую очередь детей, можно было при этом обратить в свою культуру, то есть онемечить.
План Вест
Понять то, какие цели поставила себе Россия, можно изучив захваченный ею в начале войны Мариуполь.
Перед оккупацией Россия уничтожила бомбардировками около 90% города, в том числе Мариупольский театр, бомбардировка которого признана экспертами ОБСЕ военным преступлением. За захватом города последовала депортация десятков тысяч жителей города в фильтрационные лагеря, после чего они были насильно отправлены в Россию. Согласно статье 49 Женевской конвенции, депортация лиц с оккупированных территорий на территорию оккупирующей державы запрещена, что, однако, не мешает путинскому режиму.
Перемещение собственного населения на оккупированную территорию также запрещается Женевской конвенцией, однако Россия игнорирует и этот запрет. Зачищенный от большей части жителей город начали заселять лояльными России лицами. По оценкам The Economist, из 450 000 населявших Мариуполь до войны жителей в городе осталось всего 120 000, но при этом в городе уже есть аналогичное число мигрантов из России и Средней Азии.
Всего за два года войны Россия импортировала достаточно переселенцев, чтобы коренное население города уже в недалеком будущем осталось в меньшинстве. Всего к 2035 году оккупанты хотели бы поселить в городе около 300 000 мигрантов.
Долгоиграющие планы и уже выполненные действия наглядно показывают, что Россия планирует колонизировать захваченный ею город. Нельзя при этом не отметить темпы и масштабы. Европейское население Южной Африки, например, несмотря на десятилетия активной колонизации никогда не превышало и четверти от общего. Действия России иначе как колонизацию охарактеризовать невозможно.
Заселению оккупированных территорий сопутствует уничтожение украинской идентичности. Согласно данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Россия отправляет детей в специальные лагеря, где ставится целью уничтожение украинской идентичности. При этом россияне не стесняются избивать и пытать детей, которые оказывают сопротивление. После прохождения такого лагеря у детей изымают украинские документы, насильственно выдают российские и направляют в российские же семьи, где промывка мозгов продолжается. Семьи, принимающие таких детей, получают от правительства специальный денежный бонус.
В лагерях детей также принуждают проходить военную подготовку, что указывает на потенциальное желание использовать детей в качестве пушечного мяса в дальнейшем. Доподлинно неизвестно, сколько детей было подвергнуто зомбированию. Несмотря на все препятствия, намеренно вызванные российской стороной, удалось установить как минимум двадцать тысяч детей, подвергшихся этой практике. Всего же на оккупированных территориях проживало около полутора миллиона детей - это больше, чем все население Эстонии.
Данные действия России точно попадают под определение геноцида согласно терминологии Организации Объединенных Наций. Документ организации о геноциде гласит, что геноцидом считается «насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». Таким образом, Россия виновна одновременно в геноциде, колонизации и совершении военных преступлений. Суммарно она повторяет тот самый, оставшийся по большому счету нереализованным план Ост. Говоря о России и ее действиях, о возможности каких-то переговоров, нужно всегда помнить об этих фактах.
Почему это важно
Аналитики отмечают снижение желания Запада поддерживать Украину, и это вызывает беспокойство. В последнее время мы видим все больше усталости от войны и нежелания помогать. План победы в войне, представленный Зеленским, не получил должной поддержки. Украине все так же запрещают использовать поставленное вооружение против целей, находящихся на территориях РФ. Германия продолжает отказывать в поставках дальнобойных ракет «Таурус». Все это указывает на риск того, что Украина будет вынуждена принять мирный договор, не включающий в себя возвращение принадлежащих ей территорий.
Существует несколько углов, с которых мир рассматривает войну в Украине. Первый, популярный в первую очередь в свободном мире, это борьба свободы против диктатуры, добра против зла. Второй, наблюдающийся у находящихся далеко от событий людей, это очередной конфликт между двумя постсоветскими странами, которые что-то там не поделили, да и пусть делят. Третий - это, конечно, российский миф о специальной военной операции, которой Россия защищает себя от нацистов, сатанистов, секс-инструкторов из НАТО и прочего зла.
Поддержка Запада и остального мира падает потому, что в сознание людей все больше проникают второе и третье рассмотрение. Кто-то безразличен и возмущен, что его правительство тратит средства на помощь иностранному государству. А кто-то, и это не только русские мигранты, верит в правоту России, и это наблюдается даже в странах Запада. Крайне дружелюбны в отношении России, например, набирающие в Германии популярность ультраправая АдГ и левопопулистская ССВ.
Россия активно потворствует таким рассмотрениям происходящего. Снижение поддержки Украины миром развязывает ей руки, позволяя безнаказанно захватывать новые территории и продолжать совершать преступления на старых. Безучастность и апатия жителей России привела к всевластию Путина, апатия мира приводит теперь к ежедневным смертям и преступлениям.
Чтобы подорвать попытки России лишить Украину мировой поддержки, о войне необходимо говорить как о войне колонизаторов и виновных в геноциде против народа, борющегося за свое выживание. Тематика борьбы с колониализмом на Западе сейчас популярна как никогда, в то время как за актами геноцида мир пристально следит еще с окончания второй мировой войны.
Рассмотрение российского вторжения в этом ключе пробудит западные страны от спячки и убавит их нерешительность в вопросе поддержки Украины. Говоря о войне колонизаторов, организаторов геноцида, против борющихся за выживание людей, мы перестанем говорить об отказе в праве использовать оружие, снижении поддержки или сдаче оккупированных территорий.
Сохранение за Россией оккупированных ею территорий означало бы пособничество геноциду и колонизации. Нельзя допустить, чтобы виновные в этих преступлениях люди ушли от ответственности. Нельзя связывать руки стране, защищающей себя от таких людей.