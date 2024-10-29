ОТ ПОЛИТОЛОГА Россия ведет в Украине колониальную войну

Существует несколько углов, с которых мир рассматривает войну в Украине. Первый, популярный в первую очередь в свободном мире, это борьба свободы против диктатуры, добра против зла. Второй, наблюдающийся у находящихся далеко от событий людей, это очередной конфликт между двумя постсоветскими странами, которые что-то там не поделили, да и пусть делят. Третий - это, конечно, российский миф о специальной военной операции, которой Россия защищает себя от нацистов, сатанистов, секс-инструкторов из НАТО и прочего зла.

Поддержка Запада и остального мира падает потому, что в сознание людей все больше проникают второе и третье рассмотрение. Кто-то безразличен и возмущен, что его правительство тратит средства на помощь иностранному государству. А кто-то, и это не только русские мигранты, верит в правоту России, и это наблюдается даже в странах Запада. Крайне дружелюбны в отношении России, например, набирающие в Германии популярность ультраправая АдГ и левопопулистская ССВ.

Россия активно потворствует таким рассмотрениям происходящего. Снижение поддержки Украины миром развязывает ей руки, позволяя безнаказанно захватывать новые территории и продолжать совершать преступления на старых. Безучастность и апатия жителей России привела к всевластию Путина, апатия мира приводит теперь к ежедневным смертям и преступлениям.

Чтобы подорвать попытки России лишить Украину мировой поддержки, о войне необходимо говорить как о войне колонизаторов и виновных в геноциде против народа, борющегося за свое выживание. Тематика борьбы с колониализмом на Западе сейчас популярна как никогда, в то время как за актами геноцида мир пристально следит еще с окончания второй мировой войны.

Рассмотрение российского вторжения в этом ключе пробудит западные страны от спячки и убавит их нерешительность в вопросе поддержки Украины. Говоря о войне колонизаторов, организаторов геноцида, против борющихся за выживание людей, мы перестанем говорить об отказе в праве использовать оружие, снижении поддержки или сдаче оккупированных территорий.

Сохранение за Россией оккупированных ею территорий означало бы пособничество геноциду и колонизации. Нельзя допустить, чтобы виновные в этих преступлениях люди ушли от ответственности. Нельзя связывать руки стране, защищающей себя от таких людей.