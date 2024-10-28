Государственный железнодорожный оператор Operail при операционной выручке в 12,1 млн евро за первые девять месяцев этого года получил операционный убыток в размере 4,1 млн евро по сравнению с 17,2 млн евро выручки и 3,3 млн евро операционного убытка годом ранее.
Консолидированный убыток за девять месяцев этого года составил 4,4 млн евро по сравнению с 17,2 млн евро в прошлом году, включая убыток в 14,2 млн евро от сворачивания бизнеса в России и Беларуси, говорится в промежуточном отчете Operail за девять месяцев.
Операционная прибыль в третьем квартале снизилась по сравнению с прошлым годом с 4,9 млн евро до 3,7 млн евро, а операционный убыток увеличился с 938 000 евро до 978 000 евро. Объем грузоперевозок компании в Эстонии в предыдущем квартале составил 370 000 тонн, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Объемы снизились во всех товарных группах, кроме химикатов. Наибольшая доля снижения пришлась на жидкое минеральное топливо - 77 000 тонн.
Жидкое минеральное топливо было самой крупной группой товаров по объему в третьем квартале - 170 000 тонн, но все же на 31 процент меньше, чем за тот же период 2023 года. Твердое минеральное топливо было второй по величине группой товаров - 140 000 тонн, что всего на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем контейнерных перевозок в третьем квартале 2024 года составил 7 370 стандартных морских контейнеров, что на 31 процент больше, чем в том же квартале 2023 года. Объем мультимодальных перевозок по Эстонии увеличился на 32 процента, экспортных - на 80 процентов, импортных - на 14 процентов, транзитных - на 100 процентов, которые в настоящее время прекращены.
За первые девять месяцев 2024 года концерн инвестировал в общей сложности 206 000 евро по сравнению с 148 000 евро за тот же период прошлого года. Основные инвестиции были направлены на транспортные средства, в частности, на приобретение грузового автомобиля для более эффективного мультимодального сервиса. На конец сентября в компании работало 178 человек по сравнению с 251 годом ранее.
С начала прошлого года Operail получила государственный запрет на перевозку несанкционированных грузов из России и Беларуси. Поскольку это ограничение не распространяется на другие компании, конкурирующие в том же сегменте рынка, конкурентоспособность Operail ограничена. Чтобы компенсировать негативное влияние снижения объемов, Operail уделяет большое внимание повышению эффективности операционной деятельности и бизнес-процессов, поясняется в отчете компании.
В феврале этого года правительство Эстонии приняло принципиальное решение о начале процесса приватизации оставшихся предприятий Operail. Внутренняя подготовка к этому началась в первом квартале. Аукцион по продаже грузовых перевозок и ремонтного бизнеса Operail начался 7 июня. Для поиска покупателя был организован двухэтапный аукцион.
На первом этапе потенциальным покупателям была предоставлена возможность ознакомиться с пакетом первичной информации и подать предложение, не имеющее обязательной силы. Инвесторам, допущенным ко второму этапу, была предоставлена дополнительная информация, на основании которой были сделаны обязывающие предложения.
На втором этапе аукциона лучшее обязывающее предложение было подано эстонской компанией AS Tiigi Keskus, с которой в начале четвертого квартала были начаты окончательные переговоры о подписании договора купли-продажи.