Консолидированный убыток за девять месяцев этого года составил 4,4 млн евро по сравнению с 17,2 млн евро в прошлом году, включая убыток в 14,2 млн евро от сворачивания бизнеса в России и Беларуси, говорится в промежуточном отчете Operail за девять месяцев.

Операционная прибыль в третьем квартале снизилась по сравнению с прошлым годом с 4,9 млн евро до 3,7 млн евро, а операционный убыток увеличился с 938 000 евро до 978 000 евро. Объем грузоперевозок компании в Эстонии в предыдущем квартале составил 370 000 тонн, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Объемы снизились во всех товарных группах, кроме химикатов. Наибольшая доля снижения пришлась на жидкое минеральное топливо - 77 000 тонн.

Жидкое минеральное топливо было самой крупной группой товаров по объему в третьем квартале - 170 000 тонн, но все же на 31 процент меньше, чем за тот же период 2023 года. Твердое минеральное топливо было второй по величине группой товаров - 140 000 тонн, что всего на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем контейнерных перевозок в третьем квартале 2024 года составил 7 370 стандартных морских контейнеров, что на 31 процент больше, чем в том же квартале 2023 года. Объем мультимодальных перевозок по Эстонии увеличился на 32 процента, экспортных - на 80 процентов, импортных - на 14 процентов, транзитных - на 100 процентов, которые в настоящее время прекращены.