Миллионы, выделенные на реновацию многоквартирных домов, закончились за считаные часы

Как передала пресс-служба фонда, прием заявок начался в 10:00 в понедельник утром, и к 13:00 большинство из них было подано как по уездам, так и по видам реконструкции. Заявки еще можно подать на реконструкцию многоквартирных домов в Валга, на Хийумаа, в Саареском уезде, Ляэнемаа и Пыльвамаа.

По словам представителей EIS и Министерства климата, свободные ресурсы имеются также для больших многоквартирных домов и в рамках раунда Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа.

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, этот региональный раунд приведет к строительству домов в каждом уголке Эстонии в ближайшие годы.

«Набирает обороты новый метод - заводская реновация, которая является более быстрым и удобным решением для жителей. Также наблюдается большой интерес к реконструкции на основе микрорайона, которая улучшает не только дом, но и всю жилую среду», - говорит Свет.

Согласно распоряжению министра инфраструктуры Владимира Света, 170 миллионов евро, выделенные в рамках общегосударственного раунда финансирования из структурных фондов Европейского союза, будут распределены по регионам следующим образом: Харьюскому уезду выделено 15 миллионов евро, из которых Таллинну - десять миллионов евро; Тартускому уезду выделено десять миллионов евро, в том числе пять миллионов евро для города Тарту; Ида-Вирумаа также выделено десять миллионов евро; Йыгеваскому уезду выделено 7,5 миллионов евро; семь миллионов для Валгаского уезда; 6,5 миллионов для Пыльвамаа; по 6,5 миллионов для Ярваского, Ляэне-Вируского, Вильяндиского и Выруского уездов; по шесть миллионов для Хийуского и Пярнуского уездов; по 5,5 миллионов для Рапла и Сааремаа; и пять миллионов для Ляэнемаа.