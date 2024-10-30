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«Люди будут вынуждены уезжать отсюда»: расширение парка в Ида-Вирумаа может угрожать местным жителям

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Фото: Sven Zacek

Министр климата Йоко Алендер запустила процесс расширения национального парка Алутагузе, чтобы завершить организацию охраны территорий, которые на протяжении многих лет находились в стадии планирования охранной зоны. Но это понравилось далеко не всем. 

К национальному парку будут присоединены природные территории высокой ценности, сохранившиеся в этом районе, главным образом болота и леса, а также прилегающие к ним уже существующие охраняемые постоянные местообитания.

К уже существующему национальному парку будет добавлено около 24800 гектаров, большая часть которых является государственной землей. Изменения коснутся 24 гектаров дикой природы, для которых планируется смягчить охранный статус и создать зону ограниченного доступа.

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