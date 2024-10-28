Эта реструктуризация станет первой в истории компании за 87 лет, когда будут закрыты ее внутренние заводы, что обострит противостояние с профсоюзами. Сейчас VW имеет 10 заводов и около 300 тысяч работников в Германии.

Volkswagen предупредил, что вынужден прибегать к радикальным мерам из-за высокой конкуренции в Китае, снижения продаж на других основных рынках и необходимости значительных инвестиций в переход на производство электромобилей.

Недавно компания уже второй раз за три месяца объявила о снижении прогноза прибыли, ссылаясь на «сложные рыночные условия».

Volkswagen заявил, что не будет комментировать «слухи о конфиденциальных переговорах с профсоюзом IG Metall и советом работников», но добавил, что компания находится в «решающем моменте».

Совет работников VW представляет интересы сотрудников компании и занимает половину мест в наблюдательном совете.

Руководительница совета работников Даниэла Кавалло сообщила работникам на главном заводе компании в Вольфсбурге, что у руководства есть два дня, чтобы отменить свои планы, намекая на возможные забастовки.

Она отметила, что генеральный директор Оливер Блуме играет с огромными рисками, что может привести к прекращению переговоров.