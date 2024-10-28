Огонь полностью уничтожил заброшенную дачу

Дорога, которая вела к месту пожара, была труднопроходимой. Открытым пламенем горел двухэтажный дачный домик размером 4х6 метров. Спасатели не смогли добраться до места пожара на своем основном транспортном средстве и в итоге воспользовались внедорожником спасателей-волонтеров. Здание, загоревшееся по неизвестной причине, было полностью уничтожено огнем. Работы по тушению завершились в 16.25.

В субботу ночью, в 4.19, жители деревни Суурейыэ в волости Пыхья-Пярнумаа проснулись и обнаружили, что возле террасы загорелся большой пакет с мусоррм, в результате чего огонь перекинулся на стоявший на террасе диван. Когда жители заметили возгорание, они сразу же стали тушить его с помощью садового шланга, и к приезду спасателей огонь был уже потушен. Чтобы предотвратить повторное возгорание, спасатели проверили место пожара с помощью тепловизионных камер.