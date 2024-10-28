В Австрии застрелили мэра небольшого города, полиция разыскивает по подозрению в убийстве местного охотника

По данным местных СМИ, Хофер был убит в Альтенфельдене, что недалеко от немецко-чешской границы. Однако полиция пока не подтвердила официально, что речь идет именно о 64-летнем Франце Хофере, члене Австрийской народной партии.

Позже полиция обнаружила тело еще одного мужчины в Арнрайте, что недалеко от места обнаружения тела первой жертвы, о чем сообщила CNN Ульрике Хандельбауэр, пресс-секретарь полиции Верхней Австрии. Местные СМИ также пишут о третьей жертве, однако в полиции эту информацию не подтверждают.

Подозреваемый до сих пор находится в бегах. Начата масштабная полицейская операция, для поимки убийцы будут задействованы как вертолеты, так и специальные подразделения, добавила Хандельбауэр.

«К сожалению, мы предполагаем, что разыскиваемый преступник может иметь при себе оружие», - сказала Хандельбауэр. Полиция разыскивает 56-летнего Роланда Дрекслера, профессионального охотника, который передвигается за рулем белого или серебристого автомобиля Volkswagen Caddy, сообщает Kronen Zeitung.

Полиция сообщила CNN, что преступление могло быть спровоцировано ведущемся в регионе спором по поводу изменений в правилах охоты.