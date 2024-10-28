Официально. «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

Временным исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший игрок «МЮ» и ассистент главного тренера Руд ван Нистелрой. Руководство выразило признательность тен Хагу за работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Портал The Athletic сообщает, что причиной ухода тренера стал неудачный старт сезона: после девяти туров «Манчестер Юнайтед», набрав 11 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидер таблицы, «Манчестер Сити» набрал 23 очка.

По информации журналиста Goal Ричарда Мартина, увольнение тен Хага обойдется «Манчестер Юнайтед» примерно в 21 млн евро. Если бы тренера освободили от обязанностей в июне, когда контракт еще не был продлен, сумма компенсации составила бы около 12 млн евро.

Тен Хаг присоединился к клубу в 2022 году. Его пределом в клубе стал прошлогодний кубок лиги и прошлогодняя кубковая победа, лучшей позицией в лиге было третье место в первом сезоне. Его период работы охарактеризовался неудачными трансферами, например, бразильского нападающего Антони.