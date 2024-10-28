В ночь на понедельник волонтеры-патрульные из организации под названием Valvsad Mulgid помогли полиции в Валгамаа поймать топливных воров.
Полиция с помощью волонтеров-патрульных по горячим следам задержала топливных воров
Согласно сообщению, опубликованному в соцсетях, автоматическая система наблюдения телекоммуникационной компании Tele2 ночью в понедельник подала сигнал, что уровень топлива у резервного генератора мобильной мачты, расположенной в Ала в Валгамаа, резко снизился.
Tele2 сообщила об этом в полицию, и полиция обратилась к контактному лицу Valvsad Mulgid с просьбой быстро отреагировать. В ту ночь влонтеры находились на дорогах в Мульгимаа с 12 патрульными машинами, три из которых находились в районе Ала, и добрались до места происшествия и расходящихся от него дорог за несколько минут. Из Каркси-Нуйя одновременно приехали три машины, чтобы дежурить на дорогах, ведущих из Ала. Именно волонтеры-патрульные заметили и преследовали машину подозреваемых, пока в итоге полицейские не остановили этот автомобиль.