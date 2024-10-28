Полиция с помощью волонтеров-патрульных по горячим следам задержала топливных воров

Tele2 сообщила об этом в полицию, и полиция обратилась к контактному лицу Valvsad Mulgid с просьбой быстро отреагировать. В ту ночь влонтеры находились на дорогах в Мульгимаа с 12 патрульными машинами, три из которых находились в районе Ала, и добрались до места происшествия и расходящихся от него дорог за несколько минут. Из Каркси-Нуйя одновременно приехали три машины, чтобы дежурить на дорогах, ведущих из Ала. Именно волонтеры-патрульные заметили и преследовали машину подозреваемых, пока в итоге полицейские не остановили этот автомобиль.