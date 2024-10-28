Власти Великобритании наложили крупный штраф на эстонского миллиардера

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало соучредителя и руководителя компании Wise Кристо Кяэрманна на 350 000 фунтов стерлингов (420 000 евро) за нарушение правил поведения руководителей высшего звена.
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Кяэрманн первоначально был оштрафован на 500 000 фунтов стерлингов, но в итоге получил 30-процентное снижение штрафа за проявленное сотрудничество, отметило FCA.
Кристо Кяэрманн занимает первое место в списке самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev; его активы были оценены в этом году в 1,6 млрд евро.
В 2021 году Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оштрафовало Кристо Кяэрманна на 365 651 фунт стерлингов, или 428 650 евро, за налоговые нарушения. Наказание означает, что Кяэрманн умышленно предоставил в HMRC недостоверные документы, умышленно проигнорировал требование сообщить агентству о своем финансовом положении или совершил правонарушение в отношении налога с оборота или акцизного сбора. По словам представителя Кяэрманна, речь шла о том, что Кяэрманн не подал своевременно декларацию за 2017/2018 налоговый год, и подал ее после повторного напоминания.
FCA начало расследование в отношении Кяэрманна в 2022 году, чтобы выяснить, нарушил ли он и какие-то другие правила. Теперь выяснилось, что никаких других правил он не нарушал, но он должен был проинформировать FCA об инциденте с задержкой в подаче декларации.
«Мы и общественность ожидаем высоких стандартов от руководителей финансовых компаний, включая честность и открытость», - подчеркнула в своем заявлении исполнительный директор FСA Тереза Чемберс.