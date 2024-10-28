Власти Великобритании наложили крупный штраф на эстонского миллиардера

Кяэрманн первоначально был оштрафован на 500 000 фунтов стерлингов, но в итоге получил 30-процентное снижение штрафа за проявленное сотрудничество, отметило FCA.

Кристо Кяэрманн занимает первое место в списке самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev; его активы были оценены в этом году в 1,6 млрд евро.

В 2021 году Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оштрафовало Кристо Кяэрманна на 365 651 фунт стерлингов, или 428 650 евро, за налоговые нарушения. Наказание означает, что Кяэрманн умышленно предоставил в HMRC недостоверные документы, умышленно проигнорировал требование сообщить агентству о своем финансовом положении или совершил правонарушение в отношении налога с оборота или акцизного сбора. По словам представителя Кяэрманна, речь шла о том, что Кяэрманн не подал своевременно декларацию за 2017/2018 налоговый год, и подал ее после повторного напоминания.

FCA начало расследование в отношении Кяэрманна в 2022 году, чтобы выяснить, нарушил ли он и какие-то другие правила. Теперь выяснилось, что никаких других правил он не нарушал, но он должен был проинформировать FCA об инциденте с задержкой в подаче декларации.

«Мы и общественность ожидаем высоких стандартов от руководителей финансовых компаний, включая честность и открытость», - подчеркнула в своем заявлении исполнительный директор FСA Тереза Чемберс.