Кристен Михал: постараемся лишить граждан России права голоса уже к следующим выборам

- Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс предложил свой вариант лишения избирательного права граждан России и Беларуси. Обсуждал ли он его с вами заранее?

- Мы с Кристиной Каллас обсуждали этот вопрос с Лаури Ляэнеметсом. Позиция Партии реформ всегда была такой: граждане России и Беларуси не должны участвовать в принятии решений в Эстонии. Люди должны выбрать, хотят ли они жить в Эстонии и участвовать в ее делах или быть вовлеченными в дела России и Беларуси. Этот разговор с Ляэнеметсом и Каллас привел к тому, что социал-демократы начали искать решение. Поэтому не стоит критиковать тех, кто пытается найти выход. Предложенный вариант с нами заранее не обсуждали - это была их собственная инициатива.

Тем не менее я ценю, что они изменили свою позицию и начали поддерживать подход, который также одобряют другие коалиционные партнеры. Я считаю, что теста на лояльность недостаточно, так как право голосовать у граждан России и Беларуси все равно останется. Мне кажется, что проще и понятнее было бы просто исключить их участие в выборах. Именно об этом мы и планируем вести дискуссию. Конечно, быстро найти решение не получится, но надеюсь, что мы сможем выработать его совместно. Если у партнеров останутся разногласия, каждый проголосует согласно своей совести.