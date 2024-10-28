Премьер-министр Кристен Михал заявил в прямом эфире Postimees, что уже сам факт того, что социал-демократы начали искать решения по вопросу избирательного права для граждан России и Беларуси, является большим шагом. Он добавил, что, несмотря на нехватку времени, они постараются лишить их права голоса уже к следующим выборам.
Кристен Михал: постараемся лишить граждан России права голоса уже к следующим выборам
- Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс предложил свой вариант лишения избирательного права граждан России и Беларуси. Обсуждал ли он его с вами заранее?
- Мы с Кристиной Каллас обсуждали этот вопрос с Лаури Ляэнеметсом. Позиция Партии реформ всегда была такой: граждане России и Беларуси не должны участвовать в принятии решений в Эстонии. Люди должны выбрать, хотят ли они жить в Эстонии и участвовать в ее делах или быть вовлеченными в дела России и Беларуси. Этот разговор с Ляэнеметсом и Каллас привел к тому, что социал-демократы начали искать решение. Поэтому не стоит критиковать тех, кто пытается найти выход. Предложенный вариант с нами заранее не обсуждали - это была их собственная инициатива.
Тем не менее я ценю, что они изменили свою позицию и начали поддерживать подход, который также одобряют другие коалиционные партнеры. Я считаю, что теста на лояльность недостаточно, так как право голосовать у граждан России и Беларуси все равно останется. Мне кажется, что проще и понятнее было бы просто исключить их участие в выборах. Именно об этом мы и планируем вести дискуссию. Конечно, быстро найти решение не получится, но надеюсь, что мы сможем выработать его совместно. Если у партнеров останутся разногласия, каждый проголосует согласно своей совести.
- Вы стремитесь к тому, чтобы лишить права голоса уже к ближайшим местным выборам?
- Идеальный вариант - добиться этого к следующим выборам. Времени действительно остается немного, даже при срочном внесении изменений в Конституцию, но такая возможность еще есть. Главное - чтобы решение было принято. Если не удастся изменить Конституцию в срочном порядке, то можно внести поправку на двух последовательных сессиях Рийгикогу, тогда она просто вступит в силу позже. Для меня главное, чтобы это было доведено до конца.
- Вы, кажется, твердо уверены в единстве коалиции. Возможно, поэтому вас не волновала попытка вынесения вотума недоверия министру финансов - что кто-то мог бы проголосовать против Юргена Лиги из-за личной неприязни?
- Скорее всего, из-за симпатии к Юргену Лиги некоторые инициаторы вотума недоверия воздержались от голосования. После трех часов его объяснений трое из тех, кто подписал инициативу, не стали за нее голосовать. То есть для некоторых Юрген Лиги стал более симпатичным. Внутри коалиции отношения хорошие, работа идет достаточно слаженно. Но стоит помнить, что у всех разные взгляды, прошлое и позиции. Ранее социал-демократы считали, что право голоса для граждан России не нужно регулировать на уровне Конституции, но сейчас они пошли навстречу коалиционным партнерам. Теперь наша задача - найти решение, которое учтет их позицию.
- Бюджет, подготовленный этой коалицией, критикуют в основном за неспособность правительства сократить расходы. Министерство финансов уже пообещало сделать бюджет более прозрачным, но почему у вас не получается сократить расходы?
- Не сказал бы, что общественность уверена в нашей неспособности сокращать расходы. Обычно, когда урезания касаются конкретной сферы, сразу встает вопрос, нельзя ли сократить что-то другое. Как отметил Хардо Хансон, впервые с кризиса 2009-2010 годов государство идет на такие меры: уменьшаются управленческие и кадровые расходы, чего не было уже много лет. Так что мы действительно сокращаем. Решения этого правительства сокращают расходы почти на миллиард евро, а вместе с решениями предыдущего правительства общая сумма сокращений достигает 1,4 миллиарда евро - это весьма значительная сумма.
Единственные сферы, которых это не затронет, - оборона, внутренняя безопасность. Сокращения не затронут и учителей с пенсионерами. Когда Департамент социального страхования, Касса по безработице или Центр управления государственными лесами (RMK) объявляют о сокращении численности персонала, это вызывает широкий общественный резонанс. Люди понимают, что сокращения затрагивают почти все сферы.
Смысл этих сокращений - не только в экономии денег, но и в том, чтобы государство стало более эффективным в определенных областях. Я вижу в сокращениях и возможность пересмотреть, какие услуги мы предоставляем, и, возможно, отказаться от некоторых из них. Государство урезает там, где это возможно. Некоторые проекты также откладываются. Это, конечно, не всегда радует людей, но такова реальность. Мы остановили строительство государственных зданий и отложили различные инвестиции. Теперь вопрос о том, будут ли сокращения, уже не стоит - они действительно происходят и в некоторых областях довольно интенсивно.