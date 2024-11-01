Битва будущего: теплокровный гуманоид-бухгалтер против бесчувственного ИИ?

Неужели не за горами времена, когда бухгалтеров заменят всевозможные программы и приложения, которые будут с удовольствием общаться между собой?

Что будет представлять собой бухгалтерия в недалеком будущем? Сможет ли образованный теплокровный гуманоид составить достойную конкуренцию бесчувственному ИИ?

Гость подкаста – руководитель Клуба бухгалтеров Kardis Тимур Скоряк.

Интересная возникла ситуация. С одной стороны, совершенно очевидно, что профессия бухгалтера в Эстонии по-прежнему востребована, и вакансии в различных компаниях и учреждениях объявляются регулярно.

С другой стороны, вот уже несколько лет Касса по безработице не оплачивает желающим переобучение на бухгалтера, рассказывает Тимур Скоряк.

В связи с этим возникает резонный вопрос: может быть, профессия бухгалтера действительно бесперспективна, и уже в ближайшие годы финансовую отчетность любой сложности можно будет составить и подать за пару кликов с помощью ИИ?

Представляете себе картину: кнопочку нажал – и баланс сверстан, другую нажал – и годовой отчет составлен. Третью нажал – налоговая декларация готова. Четвертую нажал – и зарплата начислена сотрудникам. Красота, да и только.

Однако современный бухгалтер тоже не лыком шит. Это отнюдь не примитивный счетовод, освоивший основы финансового учета на трехнедельных курсах, а опытный специалист широкого профиля, компетенции которого зачастую выходят далеко за рамки бухгалтерской отчетности, указывает Скоряк.