Бухгалтер, милый мой бухгалтер, неужели ты вымираешь как вид, как в свое время вымерли динозавры? В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о бухгалтерах - важнейших фигурах практически в любой сегодняшней компании и на любом производстве.
Битва будущего: теплокровный гуманоид-бухгалтер против бесчувственного ИИ?
Неужели не за горами времена, когда бухгалтеров заменят всевозможные программы и приложения, которые будут с удовольствием общаться между собой?
Что будет представлять собой бухгалтерия в недалеком будущем? Сможет ли образованный теплокровный гуманоид составить достойную конкуренцию бесчувственному ИИ?
Гость подкаста – руководитель Клуба бухгалтеров Kardis Тимур Скоряк.
Интересная возникла ситуация. С одной стороны, совершенно очевидно, что профессия бухгалтера в Эстонии по-прежнему востребована, и вакансии в различных компаниях и учреждениях объявляются регулярно.
С другой стороны, вот уже несколько лет Касса по безработице не оплачивает желающим переобучение на бухгалтера, рассказывает Тимур Скоряк.
В связи с этим возникает резонный вопрос: может быть, профессия бухгалтера действительно бесперспективна, и уже в ближайшие годы финансовую отчетность любой сложности можно будет составить и подать за пару кликов с помощью ИИ?
Представляете себе картину: кнопочку нажал – и баланс сверстан, другую нажал – и годовой отчет составлен. Третью нажал – налоговая декларация готова. Четвертую нажал – и зарплата начислена сотрудникам. Красота, да и только.
Однако современный бухгалтер тоже не лыком шит. Это отнюдь не примитивный счетовод, освоивший основы финансового учета на трехнедельных курсах, а опытный специалист широкого профиля, компетенции которого зачастую выходят далеко за рамки бухгалтерской отчетности, указывает Скоряк.
Ситуация за последние 10-20 лет не изменилась в принципе: бухгалтер на крупном или среднем предприятии по-прежнему является ключевой фигурой и сдавать свои позиции в ближайшие годы не собирается точно, считает он.
В местных компаниях «бухгалтер – это тот человек, который знает, как все тут устроено», рассуждает Тимур Скоряк.
Именно бухгалтер чаще всего занимается в фирме и налоговой отчетностью, и кадровыми вопросами, и отпуск умеет начислить, и трудовой договор составить, и делопроизводство наладить, продолжает эксперт.
При этом важно понимать, что в штате бухгалтера или целую бухгалтерию сегодня держат немногие.
Как правило, один бухгалтер (вариант - бухгалтерская фирма) ведет нынче десятки, а то и сотни клиентов: речь идет о компаниях разного размера, действующих в разных сферах экономики.
«Вопрос еще и в том, что представляют собой наши предприятия. Надо понимать, что среднее эстонское предприятие сегодня – это примерно два с половиной человека», - поясняет Скоряк.
Еще одна распространенная проблема - общая компетенция предпринимателей и руководителей, продолжает эксперт: «У нас довольно много компаний (не хочу никого обидеть), возглавляемых людьми (опять же, снова никого не хочу обидеть), которые по-хорошему сами должны быть наемными работниками».
В силу специфики местного рынка, где каждый хочет быть маленьким хуторянином-хозяином, многие предприниматели хорошо знают лишь специфику собственного бизнеса, но при этом понятия не имеют о тонкостях бухгалтерии, налоговой отчетности и административных вопросах, подчеркивает эксперт.
С другой стороны, надеяться такому предпринимателю на некое спасительное приложение, которое за пару кликов (если верить рекламе) сделает работу бухгалтера от А до Я, или помощь ИИ, однозначно не стоит, уверен Тимур Скоряк.
Разумеется, вбить какие-то цифры в программу само по себе несложно, с этим справится даже подросток, но вот что с ними делать дальше, как преобразовать и анализировать, какой из возможных результатов будет верным? Далеко не всегда тот, что по аналогии услужливо подсказывает искусственный интеллект.
«Дело в том, что неспециалисту даже приблизительно не известно, насколько сфера бухгалтерского учета и налогообложения неоднозначна. Там же гигантское количество норм и разночтений, с учетом которых ситуация для человека наполовину сведущего может вырулить совершенно не туда, куда предполагалось изначально», - рассуждает Скоряк.
«Например, эстонская организация монтирует электростанцию в Норвегии. Руководитель выписывает счет с эстонской ставкой налога с оборота 0%. Бухгалтер не уверен, что начальник действует правильно, и хочет понять, можно ли в такой ситуации выставлять подобный счет, или же это вообще не оборот?» – рассказывает он.
«Для того, чтобы верно ответить на этот вопрос, я минут пять общался с бухгалтером, задавал вопросы, чтобы выяснить, что именно они делают, каков контекст. Тема налога с оборота при международных сделках – это тема колоссальной сложности, и разобраться во всех этих тонкостях ИИ пока вряд ли способен», - дополняет картину эксперт.
О чем еще говорим в подкасте?
- Бухгалтерия – это просто?
- Бухгалтерия и финансовая отчетность – это скучно?
- Каждому ли по зубам премудрости современного бухучета?
- Если переучиваться на бухгалтера, то как лучше всего это сделать?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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