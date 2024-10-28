В Лондоне украли 22 тонны элитного сыра стоимостью 300 тысяч фунтов. Производитель считает, что груз могли продать в Россию

Компания Neal’s Yard Dairy полагала, что имеет дело с оптовыми торговцами, поставляющими сыр крупному французскому ритейлеру. Мошенники успели получить 950 кругов сыра весом более 22 тонн прежде чем выяснилось, что их фирмы не существует. Это был элитный чеддер: Hafod Welsh, например, продается по 19,90 фунта за 300 грамм, Westcombe - по 7,15 фунта за 250 грамм, Pitchfork - по 11 фунтов за 250 грамм.

Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где делают чеддер Hafod, назвал произошедшее хитроумным трюком и заявил, что груз могли продать в Россию или на Ближний Восток.

«Они уже получили 300 тысяч фунтов, эти преступники, и если они продадут сыр, то получат еще больше», - сказал Холден в интервью Би-би-си Radio 4. Он признался, что и он, и Neal's Yard обрадовались большому заказу.

В индустрии, по его словам, все держится на связях и на доверии, потому что отрасль небольшая.

«Еще больший шок вызывает то, что это произошло с продуктом, весь путь которого от производителя до конечного потребителя славится своей прозрачностью и опирается на открытость и доверие», - подчеркнул Холден.

Лондонская полиция подтвердила, что начато расследование по делу о краже крупной партии сыра.

Джейми Оливер призвал всех искать сыр

Скриншот из видео, опубликованного Оливером. Фото: Instagram/Jamie Oliver

Джейми Оливер, знаменитый британский повар и телеведущий, известный также как «Голый повар», призвал подписчиков своего инстаграма помочь отыскать пропажу.

«Если кто-нибудь что-нибудь услышит об элитном сыре, продающемся задешево, это наверняка кое-какие злоумышленники, - написал он, добавив, что не понимает, что мошенники собираются делать с сыром. - Они что, собираются снять упаковку, разрезать его, натереть и продать индустрии фаст-фуда, коммерческой индустрии? Я не знаю, это реально очень странная вещь для кражи».