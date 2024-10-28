Три дня назад известная британская компания Neal’s Yard Dairy сообщила, что у нее украли 22 тонны сыра. Мошенники, выдающие себя за оптовых торговцев, обманом заполучили крупную партию элитных сыров на сумму более 300 тысяч фунтов. Один из производителей заявил, что продукцию могли продать за границу - в Россию или на Ближний Восток, пишет Би-би-си.
В Лондоне украли 22 тонны элитного сыра стоимостью 300 тысяч фунтов. Производитель считает, что груз могли продать в Россию
Компания Neal’s Yard Dairy полагала, что имеет дело с оптовыми торговцами, поставляющими сыр крупному французскому ритейлеру. Мошенники успели получить 950 кругов сыра весом более 22 тонн прежде чем выяснилось, что их фирмы не существует. Это был элитный чеддер: Hafod Welsh, например, продается по 19,90 фунта за 300 грамм, Westcombe - по 7,15 фунта за 250 грамм, Pitchfork - по 11 фунтов за 250 грамм.
Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где делают чеддер Hafod, назвал произошедшее хитроумным трюком и заявил, что груз могли продать в Россию или на Ближний Восток.
«Они уже получили 300 тысяч фунтов, эти преступники, и если они продадут сыр, то получат еще больше», - сказал Холден в интервью Би-би-си Radio 4. Он признался, что и он, и Neal's Yard обрадовались большому заказу.
В индустрии, по его словам, все держится на связях и на доверии, потому что отрасль небольшая.
«Еще больший шок вызывает то, что это произошло с продуктом, весь путь которого от производителя до конечного потребителя славится своей прозрачностью и опирается на открытость и доверие», - подчеркнул Холден.
Лондонская полиция подтвердила, что начато расследование по делу о краже крупной партии сыра.
Джейми Оливер призвал всех искать сыр
Джейми Оливер, знаменитый британский повар и телеведущий, известный также как «Голый повар», призвал подписчиков своего инстаграма помочь отыскать пропажу.
«Если кто-нибудь что-нибудь услышит об элитном сыре, продающемся задешево, это наверняка кое-какие злоумышленники, - написал он, добавив, что не понимает, что мошенники собираются делать с сыром. - Они что, собираются снять упаковку, разрезать его, натереть и продать индустрии фаст-фуда, коммерческой индустрии? Я не знаю, это реально очень странная вещь для кражи».