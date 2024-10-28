Спасателей вызвали тушить загоревшийся трактор, пожар мог распространиться на хлев

В понедельник в 10.10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на сельскохозяйственном предприятии в деревне Хыбемяэ в волости Мульги возник пожар. Приехавшие туда спасатели обнаружили горящий трактор. Огонь мог перекинуться на хлев. Пожар, однако, удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал.