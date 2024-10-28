В понедельник в 10.10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на сельскохозяйственном предприятии в деревне Хыбемяэ в волости Мульги возник пожар. Приехавшие туда спасатели обнаружили горящий трактор. Огонь мог перекинуться на хлев. Пожар, однако, удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал.
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Спасателей вызвали тушить загоревшийся трактор, пожар мог распространиться на хлев
Представитель Лыунаского спасательного центра Марек Кийк заявил, что пожар начался из-за трактора. Он заехал под крышу строения и воспламенился вскоре после выключения двигателя. Обнаружившие возгорание рабочие быстро вытолкнули трактор с территории строения. К моменту приезда спасателей работники предприятия пытались тушить и трактор, и хлев, который уже начал гореть с торца.
Спасатели очень быстро потушили и трактор, и торцевую часть хлева; дальнейшее распространение огня было предотвращено. «К счастью, большинство животных находились на пастбище. В момент происшествия в хлеву было всего двадцать животных», - сказал Кийк.