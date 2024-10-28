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Найти напуганную охотничьими выстрелами собаку удалось с помощью дрона спасателей-добровольцев

Перевод: Павел Соболев
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Элли натерпелась много страху, но все закончилось для нее благополучно.
Элли натерпелась много страху, но все закончилось для нее благополучно. Фото: Erakogu

Моника и Ристо Куусеметс, живущие на хуторе Тийгира в деревне Рейневере в Ярвамаа, держат двух собак: это бернская пастушья собака по кличке Элли и сибирский хаски по кличке Нора. Собаки обычно проводят время в саду в загончике, покрытом сверху сеткой. Ранним утром 20 октября Моника решила на время выпустить Элли из загона, чтобы животное могло удовлетворить свои естественные потребности.

Было семь часов утра. Рядом вдруг раздались выстрелы. Элли растерялась и убежала.

По словам женщины, Элли - дрессированная собака, которая до сих пор не покидала свою территорию. «Она даже армейских выстрелов не боится, но поскольку эти выстрелы были очень близко, прямо с поля, она явно запаниковала. Он уже не понимала, где дом», - полагает Моника.

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