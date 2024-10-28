Найти напуганную охотничьими выстрелами собаку удалось с помощью дрона спасателей-добровольцев

По словам женщины, Элли - дрессированная собака, которая до сих пор не покидала свою территорию. «Она даже армейских выстрелов не боится, но поскольку эти выстрелы были очень близко, прямо с поля, она явно запаниковала. Он уже не понимала, где дом», - полагает Моника.