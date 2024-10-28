Найти напуганную охотничьими выстрелами собаку удалось с помощью дрона спасателей-добровольцев

Моника и Ристо Куусеметс, живущие на хуторе Тийгира в деревне Рейневере в Ярвамаа, держат двух собак: это бернская пастушья собака по кличке Элли и сибирский хаски по кличке Нора. Собаки обычно проводят время в саду в загончике, покрытом сверху сеткой. Ранним утром 20 октября Моника решила на время выпустить Элли из загона, чтобы животное могло удовлетворить свои естественные потребности.
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Было семь часов утра. Рядом вдруг раздались выстрелы. Элли растерялась и убежала.
По словам женщины, Элли - дрессированная собака, которая до сих пор не покидала свою территорию. «Она даже армейских выстрелов не боится, но поскольку эти выстрелы были очень близко, прямо с поля, она явно запаниковала. Он уже не понимала, где дом», - полагает Моника.