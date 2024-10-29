В галерее Postimees открылась выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Николая Кормашова, одного из ярких представителей эстонского искусства. Экспозиция погружает зрителя в мир сету: культуры, отраженной в картинах мастера, созданных в 80–90-х годах. Выставку можно посетить в период с осени до конца зимы.
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«Традиции хороши тем, что в них нет случайностей»: выставка Николая Кормашова перенесет зрителя в мир сету
В галерее Postimees открылась выставка, посвященная позднему творчеству Николая Кормашова (1929–2012), выдающегося художника, работы которого отражают богатую культуру и быт народа сету.
Экспозиция включает картины, созданные в 80–90-х годах, и открывает зрителю мир, который был близок самому художнику. С 1967 года семья Кормашовых владела домом в Сетомаа, что позволило Николаю Кормашову глубоко погрузиться в культуру этого народа. Плодом этого погружения стали серии картин, изображающих представителей разных поколений - мужчин, женщин, детей, а также сцены сельской жизни и разные времена года.