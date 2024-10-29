«Традиции хороши тем, что в них нет случайностей»: выставка Николая Кормашова перенесет зрителя в мир сету

Экспозиция включает картины, созданные в 80–90-х годах, и открывает зрителю мир, который был близок самому художнику. С 1967 года семья Кормашовых владела домом в Сетомаа, что позволило Николаю Кормашову глубоко погрузиться в культуру этого народа. Плодом этого погружения стали серии картин, изображающих представителей разных поколений - мужчин, женщин, детей, а также сцены сельской жизни и разные времена года.