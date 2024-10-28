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Перебежчики из КНДР хотят поехать на войну, чтобы помочь Украине

Перевод: Павел Соболев
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Жители Южной Кореи на железнодорожном вокзале Сеула смотрят новости о маневрах армии КНДР.
Жители Южной Кореи на железнодорожном вокзале Сеула смотрят новости о маневрах армии КНДР. Фото: Ahn Young-Joon / AP / Scanpix

Около 200 бывших северокорейских солдат попросили отправить их в Украину, чтобы помочь деморализовать северокорейцев, присоединившихся к российской армии, и оказать на них влияние.

После сообщений о подготовке к отправке до 12 000 северокорейских солдат на фронт в Украину и Курскую область РФ перебежчики, проживающие в Южной Корее, предложили Украине свою помощь, пишет South China Morning Post.

«Северокорейские солдаты, по сути, находятся там в качестве наемников, но мы бы поехали туда в качестве добровольцев с миссией доброй воли», - сказал Ли Мин Бок, один из лидеров инициативы, который направил запрос в посольство Украины в Сеуле.

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