В понедельник коалиционный совет обсудил вопрос лишения права голоса на местных выборах граждан России и Беларуси. Все правительственные партии согласились, что к осенним выборам 2025 года нужно найти решение.
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Для лишения права голоса граждан России требуется единство Рийгикогу
«Все партии коалиции понимают, что к 2025 году необходимо ввести ограничения для избирательного права граждан России и Беларуси. Позиция "Ээсти 200" заключается в том, что это нужно сделать через изменения в конституции. Эту идею поддерживают еще три парламентские партии», - рассказал Postimees председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас («Ээсти 200»).
Террас обсудил этот вопрос с представителями всех партий в Рийгикогу. «Центристская партия пока не высказала своей позиции, ожидая более точного содержания инициативы. Коалиция продолжает обсуждение. Социал-демократы, как я понял, разделились во мнениях», - добавил Террас.