Для лишения права голоса граждан России требуется единство Рийгикогу

«Все партии коалиции понимают, что к 2025 году необходимо ввести ограничения для избирательного права граждан России и Беларуси. Позиция "Ээсти 200" заключается в том, что это нужно сделать через изменения в конституции. Эту идею поддерживают еще три парламентские партии», - рассказал Postimees председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас («Ээсти 200»).